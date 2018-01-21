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Авиакомпания "Нордавиа": "Езжайте из Архангельска в Москву лучше поездом"

Авиакомпания «Нордавиа» продолжает удивлять невыполнением функций добросовестного авиаперевозчика. Отмена рейсов стало грустной традицией.

Так, улететь из Архангельска в Москву (аэропорт «Домодедово) стало практически нереальной задачей, особенно в вечерние часы. Сотрудники авиакомпании, ответственные за контакты с СМИ, объясняют это некой таинственной «производственной необходимостью».

Не менее странны и такие заявления – «вас же заранее предупреждали о возможности отмены, могли бы побеспокоиться и сдать билеты. А так мы выполнили все требуемые процедуры». Кроме доставки клиентов в пункт назначения…

Пассажиры уже называют возможность улететь из столицы Поморья самолетами «Нордавиа» непредсказуемой лотерей. Раньше авиакомпания объясняла свои проблемы неким корпоративным конфликтом с предпринимателем по фамилии Черток.

Впрочем, у пользователей интернета другое подозрение:

- А может рейсы отменяются по причине малой укомплектации самолета пассажирами? Компания знает сколько билетов продано на каждый рейс и невостребованные рейсы отменяет, чтобы не выполнять убыточные рейсы.

Одновременно сообщаем, что ВСЕ СЛУЖБЫ АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК» И КОМПАНИИ «АЭРОПОРТЫ ПОМОРЬЯ» РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАЧЕСТВЕННОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИЙ И ПАССАЖИРОВ.

 

 

15 март 12:36 | : Экономика / Скандалы

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