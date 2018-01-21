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Снегопад оставил коммунальщиков Архангельска без зарплаты

Архангельск заваливает снегом. Горожане с трудом через сугробы добираются до работы. Областной столице грозит транспортный коллапс.

Администрация города грозит лишить нерадивых коммунальщиков самого дорогого – денег.

- Сегодня я поехал на работу на автобусе, чтобы оценить, насколько внимательно подрядчик подходит к уборке территорий. По пути следования маршрута № 54 проезжая часть была очищена в ночное время, но в связи с продолжающимся снегопадом на дорогах наблюдается «каша». Подъездные карманы для автобусов почищены, а вот тротуары заметены, ходить по ним сложно. Общая ситуация в городе будет обсуждаться вместе с подрядчиком, но за невыполненные объемы работы оплата производиться не будет, — цитируют журналисты начальника управления дорог и мостов Алексея Потолова.

Из этических соображений редакция ИА RUSNORD не может привести высказывания архангелогородцев на интернет-форумах.

(фото с сайта 29.ru)

 

15 март 11:10 | : Экономика / Скандалы

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