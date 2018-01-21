Александр Фролов: Качественное жилье требует нового уровня управления

В рамках Поморского строительного форума состоялась дискуссия «Тенденции и перспективы развития строительной отрасли в регионе».

Участниками дискуссии стали губернатор Игорь Орлов, министр строительства Константин Яковлев, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов и первый проректор САФУ Алексей Коршунов.

Было отмечено, что развитие строительной отрасли Поморья имеет важнейшее значение для региона.

- Нам нужны надежные, хорошо обученные, экономически устойчивые партнеры, способные решать большие задачи. Необходимо не снижать достигнуты объемы строительства, и обеспечить отрасли поддержку через позиционирование ее интересов во всех арктических проектах, - отметил губернатор Игорь Орлов.

Как сообщил министр строительства и архитектуры области Константин Яковлев, в 2017 году в регионе сдано 382 тыс. кв. м жилья, общий объем инвестиций составляет в 56,5 млрд. руб. Крупнейший застройщик Поморья – холдинг «Аквилон Инвест» построил 85 тыс. кв. метров - 8 жилых домов, 1000 квартир и 328 машиномест в паркингах, а также встроенные помещения общественно-делового назначения. Объем инвестиций, привлеченных холдингом «Аквилон Инвест» в сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты в Архангельской области (включая средства участников долевого строительства) превышает 10 млрд. рублей. По итогам работы холдинг «Аквилон Инвест» номинирован на звание Лучший девелопер России в рамках федеральной премии Move Realty Awards 2018.

Деятельность крупного застройщика – это достаточно длительный цикл, требующий грамотного финансового планирования и квалифицированной организации работы. Для устойчивого, поступательного развития и наращивания объемов строительства, прежде всего, необходимо адекватное замещение вводимых в строй объектов новыми проектами. И здесь ключевую роль играет, во-первых наличие доступных земельных участков, во-вторых своевременная выдача разрешений на строительство по готовым проектам. Не стоит забывать и о таком важном показателе как трудовая занятость. Принято считать, что один работник на стройке обеспечивает занятость 7 человек в смежных отраслях.

- Строительство выступает одним из локомотивов для привлечения денежных средств, в том числе и накоплений граждан, в реальный сектор экономики, в создание новых объектов недвижимости, которые будут эксплуатироваться и приносить пользу не один десяток лет. Чем больше реализуется проектов в сфере строительства, тем больше спрос на рабочую силу, что объективно способствует сокращению безработицы, а также росту собираемости налогов, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

Александр Михайлович подчеркнул, что рост качества проектов новых жилых комплексов требует адекватного уровня управления уже построенными и сданными домами. Поэтому холдинг «Аквилон Инвест» создает собственную управляющую компанию для обслуживания своих жилых домов. По словам губернатора Игоря Орлова, это очень важная тенденция, позволяющая формировать цивилизованный рынок жилищных услуг.

Одним из ресурсов, обеспечивающих наращивание темпов строительства нового жилья в Архангельске, призвана стать программа развития застроенных территорий. Она была утверждена в 2011 году. Муниципалитет проводит аукционы, на которых инвесторы приобретают участки для нового строительства. Главное условие – расселение расположенных на них ветхих домов. В программу включено более 60 участков, в границах которых находится около 340 жилых домов, подлежащих расселению за счет застройщиков: это порядка 100 тыс. кв. метров и 10 тыс. человек. Немаловажным обстоятельством является то, что на месте ветхих домов возможно строительство около 500 тыс. кв. метров нового жилья. Холдинг «Аквилон Инвест» продолжает активное участие в программе. За счет средств застройщика расселен 21 ветхий дом - порядка 400 человек. На их месте построено 3 новых жилых комплекса (73 тыс. кв. м), строится 2 жилых комплекса (32 тыс. кв. м) и спроектировано еще 2 жилых комплекса (32 тыс. кв. м). Но как было отмечено в ходе дискуссии, застройщики, которые ранее приобрели участки по программе, сталкиваются с ситуациями, снижающими инвестиционную привлекательность проектов, что отражается на стоимости жилья.

- Самая главная проблема – за то время, пока идет расселение, могут существенно поменяться градостроительные параметры участка, что делает проект экономически невыгодным. Поэтому необходимо, чтобы на этапе вложения средств покупку участка и расселения инвестиционные показатели были четко определены, - отметил Александр Фролов.

- Вопрос развития застроенных территорий, безусловно, должен иметь свою экономику, - сказал губернатор Игорь Орлов

Также, в ходе дискуссии, был затронут вопрос о переходе от долевого строительства к проектному финансированию. Как отметили участники, существуют опасения, что возникнет зона «юридической турбулентности», что может сказаться на объемах и темпах строительства жилья. В 2017 году за счет средств дольщиков в Архангельской области строилось 130 объектов, до 80% новостроек реализуется через договоры участия в долевом строительстве. С 1 июля этого года разрешения на строительство должны уже учитывать изменения в законодательство. Переход на проектное финансирование означает, что стройку в большей степени будут финансировать банки. Однако, конкретные схемы и условия взаимодействия банков, застройщиков и покупателей новостроек пока не разработаны. Губернатор Игорь орлов предложил сформулировать в резолюции форума конкретные предложения, которые могут стать законодательными инициативами властей региона.