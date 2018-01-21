Лешуконье и Пинежье могут стать Арктикой. И сразу начнут развиваться

Лешкуонский и Пинежский районы Архангельской области могут войти в Арктическую зону согласно посланию президента России Владимира Путина. Это поможет им развивать социально-экономическую сферу («Народные новости»).

Виктор Новожилов, председатель собрания депутатов Архангельской области заявил, что Лешуконский и Пинежский районы могут войти в Арктическую зону России. В собрании решили поддержать его и в ближайшем будущем направят обращение с этим вопросом Максиму Орешкину, министру экономического развития.

Новожилов напомнил, что, согласно посланию президента России Владимира Путина, для страны важны и Северный морской путь, и укрепление инфраструктуры в арктической зоне. Он также добавил, что эти территории стратегически важны в сфере национальной безопасности. К тому же включение в состав Арктики позволит региону ускорить социально-экономическое развитие.