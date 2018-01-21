Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лешуконье и Пинежье могут стать Арктикой. И сразу начнут развиваться

Лешкуонский и Пинежский районы Архангельской области могут войти в Арктическую зону согласно посланию президента России Владимира Путина. Это поможет им развивать социально-экономическую сферу («Народные новости»).

Виктор Новожилов, председатель собрания депутатов Архангельской области заявил, что Лешуконский и Пинежский районы могут войти в Арктическую зону России. В собрании решили поддержать его и в ближайшем будущем направят обращение с этим вопросом Максиму Орешкину, министру экономического развития.

 Новожилов напомнил, что, согласно посланию президента России Владимира Путина, для страны важны и Северный морской путь, и укрепление инфраструктуры в арктической зоне. Он также добавил, что эти территории стратегически важны в сфере национальной безопасности. К тому же включение в состав Арктики позволит региону ускорить социально-экономическое развитие.

 

14 март 10:51 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (98)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20