От конкурсной заявки на регионального оператора «Управления отходами» веет непрофессионализмом

Такой вывод сделали юристы Группы Компаний «Чистый город», проанализировав конкурсную документацию, представленную компанией - конкурентом «Управление отходами». Два грубейших просчета прослеживаются в подборе документов по критериям мощности и экологичности.

Критерий мощности – «возможность осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию или захоронению ТКО в объеме не менее 10% от годового объема образования твердых коммунальных отходов» - компания подтвердила паспортами на «котлы отопительные водогрейные КВТ(м)-0,35 и КВТ(м)-0,6» вместо технической документации на оборудование, используемое, например, на полигонах или сортировках с указанием его мощности.

Эти агрегаты «проходят» в конкурсной заявке конкурента и по критерию «экологичности», как «оборудование, позволяющее производить технологическое воздействие, направленное на снижение негативного воздействия на окружающую среду в отношении ТКО». Однако, в паспорте изделия содержатся совсем иные данные о его целевом назначении: «предназначен для отопления и ГВС (горячего водоснабжения) жилых и производственных помещений».

Если это самое оборудование способно решить проблему с отходами, то его технические характеристики, данные об экологической безопасности использования такого оборудования, а также санитарно-эпидемиологические заключения на использование такого оборудование в обязательном порядке должны об этом свидетельствовать и содержаться в составе документов к оборудованию. В составе заявки таких документов не оказалось.

Вместо решения об одобрении крупной сделки в отношении обеспечения заявки и исполнения обязательств по соглашению с региональным оператором (Постановление №881 от 5 сентября 2016 г) «Управление отходами" предоставили одобрение самой сделки (соглашения), что не предусмотрено ни законом ни условиями конкурса.

Кроме того, специалисты «Управления отходами» «запутались» в правоподтверждающих документах, определяющих местонахождение одного и того же объекта Концессионного соглашения. В приложении 2 Концессионного соглашения адрес 1 карты полигона значится по адресу: Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная. В дополнительном соглашении к концессионному соглашению от 29 августа 2017 года этот же объект перемещается на проспект Шоршелский, вл.16, 16 а. В выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество адрес ранее указанного полигона трансформируется в новое местонахождение: проспект Шоршельский, вл.16 б. Установить по таким документам об одном ли и том же объекте идет речь, не представляется возможным.

Кроме того, содержаться изъяны и в самих документах. Так, например, в акте приема-передачи имущества по тому же Концессионному соглашению отсутствует идентифицирующая информация по мусоросортировочной линии: не указана мощность объекта, модели оборудования.

По мнению юристов Группы Компаний «Чистый город», специалистам «Управления отходами» не удалось собрать квалифицированную заявку. Представленные в заявке документы содержат неполные и недостоверные сведения, что неизбежно должно привести в соответствии с правилами проведения конкурсного отбора к отстранению такого участника от дальнейшего участия в конкурсных процедурах.

Комментарий эксперта:

«Главный вопрос для нас сейчас - максимально адаптировать новую схему обращения с отходами с учётом текущей ситуации в регионе. Мы получаем много нареканий от муниципалитетов и надзорных органов: не все виды отходов включены в территориальную схему. От корректно сформированной схемы зависит как будет работать региональный оператор, кто бы им не стал. При этом действительно в СМИ проходила информация о том, что объекты одного из претендентов на право регионального оператора возводятся по завышенным ценам, что не может в будущем не сказаться на повышении тарифов и компенсации затрат из бюджета. Мы будем держать этот вопрос на контроле», - заявила в интервью нашему агентству координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе Айман Тюкина.

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