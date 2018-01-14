Что даст Северодвинску агломерация "Большой Архангельск"?

В администрации Северодвинска прошло рабочее совещание по вопросам реализации регионального проекта «Формирование агломерации «Большой Архангельск».

В установочном заседании приняли участие представители муниципальных органов власти Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. Планируется, что эти четыре муниципальных образования и вольются в будущую агломерацию.



Первыми с докладами выступили глава Архангельска Игорь Годзиш и его заместитель Николай Евменов. Они коротко обозначили основные положения проекта: комплексное использование потенциала четырёх муниципалитетов для общего хозяйственного, транспортного, финансового, инфраструктурного и экономического развития.



Напомним, объединение территорий в единый союз было инициировано на областном уровне. Заказчиком проекта выступил губернатор Поморья Игорь Орлов, а куратором - председатель правительства области Алексей Алсуфьев.



- Хоть проект и носит название «Большой Архангельск», он ни в коем случае не монополизирует и не узурпирует все сферы агломерации. Муниципалитеты будут входить в неё на паритетных началах. Ни о каких переделах бюджетов или вложении денег в общий котёл речи не идёт, - отметил заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.



Он добавил, что подобная практика существует в других субъектах РФ. По состоянию на конец прошлого года, в стране создано более 30 агломераций. У них есть определённые бонусы и преференции по привлечению федеральных средств. Например, в прошлом году финансовую поддержку от государства могли получить города численностью населения более 500 тысяч человек. В таких случаях созданное объединение могло бы получить дополнительные деньги. И сегодня четыре муниципалитета двигаются именно в этом направлении.



Присутствующие решили рассмотреть имеющиеся материалы в профильных подразделениях администрации Северодвинска и местного Совета депутатов. Все предложения и замечания будут направлены в проектный комитет Архангельской области. Городские власти и парламентарии пришли к единому мнению, что если город корабелов войдёт в создаваемый союз, то интересы родного муниципалитета будут учитываться в первую очередь.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)