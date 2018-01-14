Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Что даст Северодвинску агломерация "Большой Архангельск"?

В администрации Северодвинска прошло рабочее совещание по вопросам реализации регионального проекта «Формирование агломерации «Большой Архангельск».

В установочном заседании приняли участие представители муниципальных органов власти Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. Планируется, что эти четыре муниципальных образования и вольются в будущую агломерацию.

Первыми с докладами выступили глава Архангельска Игорь Годзиш и его заместитель Николай Евменов. Они коротко обозначили основные положения проекта: комплексное использование потенциала четырёх муниципалитетов для общего хозяйственного, транспортного, финансового, инфраструктурного и экономического развития.

Напомним, объединение территорий в единый союз было инициировано на областном уровне. Заказчиком проекта выступил губернатор Поморья Игорь Орлов, а куратором - председатель правительства области Алексей Алсуфьев.

- Хоть проект и носит название «Большой Архангельск», он ни в коем случае не монополизирует и не узурпирует все сферы агломерации. Муниципалитеты будут входить в неё на паритетных началах. Ни о каких переделах бюджетов или вложении денег в общий котёл речи не идёт, - отметил заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.

Он добавил, что подобная практика существует в других субъектах РФ. По состоянию на конец прошлого года, в стране создано более 30 агломераций. У них есть определённые бонусы и преференции по привлечению федеральных средств. Например, в прошлом году финансовую поддержку от государства могли получить города численностью населения более 500 тысяч человек. В таких случаях созданное объединение могло бы получить дополнительные деньги. И сегодня четыре муниципалитета двигаются именно в этом направлении.

Присутствующие решили рассмотреть имеющиеся материалы в профильных подразделениях администрации Северодвинска и местного Совета депутатов. Все предложения и замечания будут направлены в проектный комитет Архангельской области. Городские власти и парламентарии пришли к единому мнению, что если город корабелов войдёт в создаваемый союз, то интересы родного муниципалитета будут учитываться в первую очередь.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

13 март 12:18 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (88)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20