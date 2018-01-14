ТГК-2 окончательно заглотила "Архоблэнерго"

Судя по всему, событие, о котором говорили все… кому не лень, произошло 6 марта, в самый канун Международного женского дня.

Об этом сообщает участник «Вольного дела» ИА «Эхо севера», в свою очередь ссылаясь на данные «Контр-Фокуса».

Последний генеральный директор Артем Валяев вычеркнут из списка руководителей и теперь является только ИП, занимаясь оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе

Архоблэнерго официально занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанцийуже давно лихорадит. Если по-простому — предприятие обеспечивает деятельность малой энергетики — муниципальных котельных в дальних районах. Уставный капитал — 410 миллионов 851 тысяча 600 рублей.

Уставный капитал не равен сумме вкладов. Собственником предприятия является Правительство Архангельской области.

Архоблэнерго учредило две фирмы — одно акционерное общество (с Корпорацией развития) Передача электроэнергии и технологическое присоединение.

Если судить по Контур-Фокус, у Архоблэнерго просто астрономические показатели эффективности работы менеджмента. Так предприятие в качестве ответчика судилось в Арбитражах по договорам поставки 158 раз на сумму 1 млрд рублей.

По договорам энергоснабжения 229 раз на сумму 510 млн рублей. По договорам по имущественным правам 280 раз на сумму 197 млн рублей. По займам и кредитам 6 судов на 160 млн рублей.

В данный момент в Арбитражах 31 дело на сумму свыше 50 млн. рублей.

Среди депутатов Архангельского областного Собрания упорно ходит слух о том, что ТГК-2, став управляющей компанией Архоблэнерго уже лоббирует в Правительстве региона вопрос о списании долгов.