"Аквилон Инвест" на Поморском строительном форуме

13 марта в Архангельске откроются XIII региональный Поморский строительный форум и XIV межрегиональная выставка «СТРОЙ-ЭКСПО». Генеральным партером мероприятий традиционно выступает холдинг «Аквилон Инвест».



На пленарном заседании «Перспективы развития строительного комплекса» 13 марта в актовом зале САФУ им. М. В. Ломоносова выступят представители правительства Архангельской области министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев и министр транспорта Вадим Кривов, а также глава администрации Архангельска Игорь Годзиш.



Второй день форума 14 марта откроет панельная дискуссия на тему «Тенденции и перспективы развития строительной отрасли Архангельской области» с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также председателя Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александра Фролова. В плане мероприятий форума – проведение круглых столов, мастер-классов и обучающих семинаров.



- Форум, который проводится уже в 13-й раз, позволяет создать единое пространство для знакомства с рыночными трендами в отрасли, диалога бизнеса, власти и девелоперов, заинтересованных в развитии строительной отрасли. Участникам представится возможность презентовать свои проекты, технологические решения, завязать новые деловые контакты, - отметил Александр Фролов.

Развитие строительной отрасли Поморья имеет важнейшее развитие для экономики региона. Так общий объем инвестиций, привлеченных холдингом «Аквилон Инвест» в сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты в Архангельской области (включая средства участников долевого строительства) превышает 10 млрд. рублей.



Как сообщил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков в 2017 году компания построила в Архангельске и Северодвинске 85 тыс. кв. метров - 8 жилых домов, 1000 квартир и 328 машиномест в паркингах, встроенные помещения общественно-делового назначения. Кроме того в строй вошел общественно-деловой центр DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А», где располагается самая северная в мире и первая в регионе гостиница мирового бренда Novotel.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная. Общий объем планируемых для привлечения в Архангельскую область инвестиций превышает 5 млрд. рублей.