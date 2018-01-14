Саморегулирование строительной отрасли и система капитального ремонта. Вместе по пути?

В Архангельске полным ходом идет подготовка к XIII Поморскому Строительному форуму и следующему за ним Форуму управляющих компаний в сфере ЖКХ Архангельской области. И все это в рамках Строительной недели.

Это - деловое мероприятие, где в режиме активного диалога бизнеса и власти поднимаются актуальные вопросы отрасли, сверяются ориентиры, обсуждаются новые планы развития.

Площадка создана для диалога бизнеса и власти - всех, кто заинтересован в развитии строительной отрасли. Участники смогут представить свои проекты, технологические решения, завязать новые деловые контакты. Кроме того, форум - это возможность познакомиться с рыночными трендами, получить информацию о последних изменениях в законодательстве.

СРО: ЗАДАЧА «ВЫЧИСТИТЬ» ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

«В преддверие Строительной недели мы предприняли попытку усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны, которые участвуют в вопросах капремонта и строительства, - а это как раз главные темы предстоящего форума. Это и подрядчики, и министерство ТЭК и ЖКХ, и РЦЦС, и Фонд капремонта, и областных депутатов, - рассказал исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий ДОРОФЕЕВ. – У каждой стороны свое видение процесса и свои предложения, но мы рассматриваем СРО как площадку для сбора всех этих организаций, людей, чтобы в конце концов сдвинуть эту машину с места. Конкретно – по ценообразованию, по улучшению качества, повышению профессионализма, – вот те основные моменты, где мы видим минусы, которые нужно в строительной отрасли устранять. К чему мы хотим прийти? В первую очередь, наша глобальная цель – это создание достойных и комфортных условий для жителей области. Потому что каждый человек, независимо от того, в каком муниципальном образовании и в каком жилфонде живет, - должен жить достойно. И это – конечная цель, к которой мы все вместе идем».

В частности, Дмитрий ДОРОФЕЕВ уточнил, что у СРО «Союз профессиональных строителей» есть вопросы к ряду подрядчиков, которых коллеги сегодня могут назвать «недобросовестными». И с такими коллегами СРО не по пути – они намерены вычистить от них строительную отрасль.

КАК УЛУЧШИТЬ КАПРЕМОНТ?

«Как улучшить капремонт?» - эту задачу, принимая приглашение для совместного диалога, видит одной из главных заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара ЛЕМЕШЕВА. Для Алексея БОРОДИНА, председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по земельным отношениям и строительству, основная проблема – плохо составленные дефектные ведомости. Их составлением сегодня занимаются управляющие компании, часто – весьма поверхностно, и, как показывает практика, подрядчик, заходя на объект, сталкивается с массой проблем, не предусмотренных дефектовкой. «Может быть, передать составление их Фонду капремонта?» - задается вопросом Бородин.

«Если Фонд капремонта возьмет на себя составление дефектных ведомостей в текущей штатной численности, – у нас будут серьезные задержки по срокам, - поясняет директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – Ответственность за дефектовки – на УК: они должны проводить обследования жилфонда постоянно, по правилам – весной и осенью. Сегодня мы идем по такому пути: если дефектная ведомость на объект капремонта, включенный в краткосрочный план, отсутствует, ставится вопрос о том, чтобы эти многоквартирные дома были передвинут в очереди. Для того, чтобы была возможность провести ремонтные работы в тех домах, где в этом заинтересованы и управляющие компании, и МО, и сами жители».

Вообще, «криво» составленные дефектовки – это еще полбеды, признают застройщики. Гораздо более серьезная проблема – противодействие органов местного самоуправления по недопуску подрядных организаций на объекты капремонта.

Административные барьеры, или КАК ОРГАНЫ МСУ И УК МЕШАЮТ КАПРЕМОНТУ

На отсутствие урегулированности между органами МСУ, управляющими компаниями и Фондом капремонта обратил внимание Артем ПЕРЕВЕРТАЙЛО, генеральный директор ООО «Строительный холдинг». «Мне по пять раз пишут отказы по ППР (проект производства работ), - возмущен он, - по три месяца идут согласования!»

С наличием проблемы согласны в МинТЭКе. Со слов Тамары ЛЕМЕШЕВОЙ, органы МСУ, УК и Фонд должны работать слаженно. И переговоры с муниципальными образованиями ведутся.

«И в 2016, и в 2017-м годах Фонд капремонта неоднократно сталкивался с проблемами, препятствующими своевременной и качественной реализации региональной программы. Это и отказ в допуске подрядных организаций к конструктивным элементам и инженерным сетям, и отсутствие дефектных ведомостей, и инертность в обеспечении дополнительного контроля за качеством работ со стороны управляющих компаний», - констатируют в министерстве.

«Есть случаи, когда, выходя на объекты, мы видим их полную неготовность к проведению капремонта: захламленность чердаков, сложности с подвальными помещениями, работа с жителями не проведена, – перечисляет генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – В некоторых муниципальных образованиях согласование подключения к инженерным сетям в многоквартирном доме, без чего проведение работ невозможно, превращается в настоящий лабиринт. Некоторые полагают, что при проведении капитального ремонта можно вводить бартерные отношения: вы нам сделайте дополнительные работы, а мы тогда все согласуем. Но ведь капремонт устраняет самые болевые точки в многоквартирном доме: решает вопросы, связанные с наиболее изношенными элементами, обеспечивающими достойное качество проживания. А вот чтобы жилье после выполнения этих работ обрело определенный лоск, нужно принимать решение о синхронизации капитального и текущего ремонта».

Серьезные проблемы по согласованию ППРов в минувшем году были в Северодвинске – Фонд капремонта до сих пор «расхлебывает» последствия затянувшихся согласований, которые, по сути, подрядчики и не обязаны были получать. Упрямство со стороны чиновников привело к катастрофическим, по выражению Александра БАРАЕВА, отставаниям по срокам – вместо летних месяцев рабочие заходили на объекты глубокой осенью. Как следствие – недовольство жильцов, приостановка работ, упущенная выгода для самих подрядчиков. Именно так произошло по ремонту фасадов на улице Торцева в Северодвинске – граждане пишут в прокуратуру, виноватят подрядчика и Фонд, а главный виновный– как бы остался ни при чем. Ничего хорошего в таком положении дел нет.

Подобный печальный опыт существует и в других регионах – об этом свидетельствуют сообщения российских регоператоров, звучащие на общих совещаниях и публикуемые на их официальных сайтах. Что необходимо сделать? В первую очередь, снять административные барьеры, мешающие капремонту, - и это в обязательном порядке будет прописано в резолюции Форума.

По Северодвинску, кстати, напряженность в конце – концов удалось снять – с главой города Игорем СКУБЕНКО достигнута договоренность о совместном решении текущих вопросов по капремонту. Все они будут проговариваться на личных встречах – первая намечена уже в марте.

Другая важная тема для постоянного диалога с органами местного самоуправления и управляющими компаниями - отказ пускать рабочих в те или иные помещения для проведения ремонта. «Проблема решается слабо, – утверждает Александр БАРАЕВ. – Для того, чтобы обеспечить качество выполняемых работ и повысить дисциплину, в том числе разъяснительную и производственную, Фонд принял решение: с 2016 года мы выполняем ремонт инженерных систем только при наличии согласования со стороны собственников всех помещений, находящихся по одному стояку. Если владелец хоть одной из квартир отказывается от проведения ремонтных работ, то стояк не меняется. Пока собственники жилых помещений сами не проведут работу с несогласными».

ДЕРЕВЯШКИ: РЕМОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ СНОСИТЬ

Одним из самых проблемных вопросов для Поморья многие годы является звание «столицы ветхого жилья» на Северо-Западе России, которое с легкой руки экс-мэра Александра Донского «приклеилось» к Архангельску. В регионе реализуется федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако в нее попали лишь дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года.

Как пишет сайт «Общественный контроль», сегодня все аварийные многоквартирные дома в городе посчитаны и занесены в специальный реестр. Непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу признаны 777 многоквартирных домов, а в ближайшие десять лет такими станут еще 900. В покосившихся деревяшках с дырами в крыше, со сгнившей канализацией и печами, которые проваливаются со второго этажа на первый, живут более 16600 человек.

В 2018 году Архангельская область получит 130 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья. Эти средства предназначены для расселения 38 многоквартирных домов площадью 4,5 тыс. квадратных метров в Архангельске и Приморском районе, но которые опять же признаны аварийными до 01.01 2012, но не были включены в программу по разным причинам. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 60 млн рублей. Новым жильем будет обеспечено не менее 235 человек.

В общей сложности по программе переселения из ветхого и аварийного жилья с 2013 по 2017 год в регионе построено 927 домов и переселено порядка 15,5 тыс. человек. Властям предстоит расселить еще более 1,8 тыс. домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

Соответственно, вопрос – что делать с деревяшками, пока их всех не расселим, - остается сверх актуальным. Это – и головная боль для Фонда капремонта Архангельской области, поскольку такие бараки, которые по уму надо бы сносить, а не вкладывать в них очень приличные деньги (к примеру, ремонт фундамента двухэтажной деревяшки обходится почти в 4 млн рублей), ежегодно попадают в краткосрочную программу капремонта. Муниципальные образования, включая в программу такие дома, откровенно хитрят. Они понимают, что надо признавать дом аварийным – и расселять или платить собственникам компенсацию, на что средств в бюджете МО не заложено. Вот и ремонтируют в таком доме фундамент или печи (когда надо ремонтировать весь дом), а потом для всех – и для подрядчика, и для жильцов – это становится проблемой, поскольку «едут» стены, двери, окна…

В 2018 году в перечень видов работ, заказчиком которых выступает Фонд капремонта Архангельской области, включено «обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем». По словам директора Фонда Александр БАРАЕВА, в плане текущего года – более 130 объектов пройдут экспертизу с отбором проб и инструментальным обследованием. И в перспективе – весь деревянный жилфонд прежде, чем встать в очередь на капремонт, пройдет это обследование. Для чего это делается? В первую очередь, для того, чтобы не тратить деньги впустую. По мнению депутата областного собрания Алексея БОРОДИНА, столь древние деревяшки вообще не стоит ремонтировать – возможно, есть смысл рассмотреть вопрос о строительстве подобных типовых домов, как это делается в ряде районов Архангельской области и в других субъектах РФ. Кстати, о том, что делать с деревянным жилфондом, обязательно пойдет речь на предстоящем Форуме – коллеги из Республик Коми и Карелии приедут в том числе и для обсуждения этого, общего для нас, вопроса.

Спасение многоэтажек на сегодняшний день важнее, считает замминистра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара ЛЕМЕШЕВА. Она говорит, что эту тему нужно поднимать на федеральном уровне, и мы будем это делать.

Тем более, что, как свидетельствуют сами подрядчики, если мы приступаем к капремонту на таких домах, то их надо ремонтировать в комплексе – все элементы, иначе – «лучше б не было такого капремонта»…

КАК УЛУЧШИТЬ КАПРЕМОНТ – 2

Лето 2017 года в Архангельской выдалось дождливым – это в полной мере почувствовали на себе жильцы верхних этажей, в чьих домах ремонтировали кровли. «Хлебнули» от погодных условий и подрядчики, для которых возмещение ущерба собственникам ударило по бюджету их организаций. По условиям договора заказчик работ – Фонд капремонта – не принимает объект, пока исполнитель не решит все проблемы с жильцами. Чтобы минимизировать риски, Фонд капремонта вышел с предложением к подрядным организациям и ученым САФУ разработать дополнительные защитные мероприятия, которые сохраняли бы дома от протечек. Такие мероприятия будут включены в сметные расчеты.

Тема для мозгового штурма и принятия решений – инновационные подходы к капремонту. Факт, но провести ремонт во всех тепловых узлах и на всех инженерных сетях всех домов, которые стоят в плане капремонта на год, в течение только теплых месяцев не получится. Значит, нужно искать варианты работы круглогодично. И это, по словам заместителя директора Фонда капремонта Архангельской области Михаила ХАБАРОВА, возможно. Так, уже есть пример ремонта системы отопления в МКД зимой, - этот дом у нас пока единственный, но такую практику Фонд капремонта намерен продолжать. И ждет предложений от тех, кто готов внедрять подобные инновации.

Что нужно сделать еще, чтобы выполнять капремонт на высоком уровне? Здесь позиция и минТЭКа, и Фонда капремонта, и самих подрядчиков такова – нам необходимы профессиональные рабочие.

«Нужно своих специалистов воспитывать, таких, чтобы за их работу мы были спокойны, - констатирует Тамара ЛЕМЕШЕВА. - Строительный техникум, САФУ, колледжи и ПТУ пусть говорят, сколько они готовы подготовить специалистов. Но и подрядчики должны брать специалистов под свои объемы – берите и учите людей. СРО готова это финансировать».

Со стороны САФУ понимание есть – они готовы сделать для СРО предложение по обучению специалистов по разным направлениям. С Фондом капремонта возможность такого сотрудничества оговорена ранее – Соглашение об этом будет подписано в текущем месяце.

Если процесс пойдет – и качество работ улучшится, а сроки не будут срываться, - очевидно, что можно будет рассматривать вопрос о трехлетних контрактах по проведению капремонта для подрядных организаций. Для них это – стабильность и понимание объемов работ и финансирования. Но при существующем положении вещей, когда за «косяки» подрядчиков и их многочисленных суб- субподрядчиков приходится краснеть директору Фонда, такая перспектива ничего, кроме дополнительной нервотрепки, не принесет. К тому же, по замечанию Михаила ХАБАРОВА, если осметить все на три года вперед, а подрядчика за это время лишат лицензии, то это будет бессмысленно выполненная работа.

Процесс улучшения жилищных условий, к которым смело можно отнести и проведение капитального ремонта, развивается непрерывно. Найдя решение наиболее актуальных вопросов в текущей повестке, уже завтра на первый план выходят ранее казавшиеся незначительными проблемы. Открытый диалог – это основа успешной работы всех составляющих этого сложного организационного уравнения. Фонд и региональный регулятор строительной отрасли подтвердили полную заинтересованность в продолжении взаимодействия по совершенствованию работы над качественным улучшением условия проживания в домах Архангельской области.