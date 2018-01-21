Для милых дам: Специальные скидки к 8 марта на квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест»

8-11 марта в честь Международного женского дня холдинг "Аквилон Инвест" предоставляет своим клиентам возможность получить при покупке квартиры скидку до 370 тыс. рублей.



Клиенты холдинг «Аквилон Инвест» в праздничные выходные дни могут выбрать наиболее удобный вариант приобретения квартиры в жилых комплексах, строящихся в Архангельске и Северодвинске. А всех дам ждет специальный подарок – букет цветов. Центральный офис компании в столице Поморья на ул. Попова, 14 (6-й этаж) и новый офис в городе корабелов на ул. Ломоносова, 85 к.1 (1-й этаж) будут работать 8 и 9 марта с 10 до 17 часов, 10 и 11 марта – с 11 до 17 часов.



Все подробности о праздничных скидках можно узнать в офисах компании в Архангельске и Северодвинске и по телефону 65-00-08.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.