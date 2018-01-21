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Капремонт: В Архангельской области 1465 домов находятся на спецсчетах

Проведение капремонта рано или поздно станет обязанностью собственников

Для чего в России четыре года назад стали создавать региональных операторов - Фонды капремонта? В первую очередь, потому что на тот момент управляющие компании, которые занимались собиранием денег на эти цели, дискредитировали себя – по стране прокатились десятки скандалов с уводом денег. Во-вторых, чтобы не скатиться в глубокое пике с жилищным фондом.

Изначально способы сбора средств на капитальный ремонт были обозначены разные – т.н. «общий котел», когда деньги собирает региональный оператор, который является хранителем и распорядителем средств, и спецсчета. Владельцем последних может быть как Фонд, так и другие юридические организации – УК, ТСЖ, ЖСК.

«Есть «котел» - это форма работы для «молчунов», которые по каким-то причинам не хотят отвечать за свою собственность, предпочитая переложить все на государство, и есть другая форма работы со своими денежными средствами – это спецсчет: там, где есть активные собственники или какие-то юридические лица, которые относятся к этому дому, - поясняет директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – В целом у нас стоит задача максимально  перевести людей на это направление – на отдельный специальный счет для своего дома, чтобы собственники понимали: сколько они накопят денежных средств, на такой объем и будет выполнена работа».

Сегодня в Архангельской области 839 спецсчетов, владельцем которых является Фонд, и 626 домов – где счетами владеют ТСЖ, ЖСК, УК. При этом нет никакой разницы, кто является владельцем специального счета, - обязательства законом прописаны для всех одинаковые.

По итогам 2017 года на всех спецсчетах в банках находятся свыше 800 млн рублей. И работ выполнено на сумму более 300 млн рублей за все периоды.

Количество спецсчетов в разрезе региона – такая же, как и в целом по другим субъектам федерации – 10% от всего количества многоквартирных жилых домов, включенных в программу капремонта. Это примерно  20% площади жилья, где собственники аккумулируют денежные средства на своих счетах.

По текущему году, прогнозирует Александр Бараев, ситуация должна измениться – по концу 2018 года еще 150 домов «уйдут» на спецсчета. Есть и обратный процесс- со спецсчетов в «котел», но это незначительное количество домов, которые не справились со своими обязательствами по собираемости и ряду моментов организационного характера.

«Чем больше спецсчетов – тем лучше, - уверен директор Фонда капремонта Архангельской области, - потому что каждый собственник должен отвечать за свою собственность самостоятельно. Наша задача – научить людей аккумулировать средства, которые в конечном итоге буду потрачена на капремонт их домов, привить ответственность за собственное имущество. Рано или поздно мы должны прийти к тому, что ответственность за состояние собственности в  полном объеме будет лежать на собственниках. Сколько для этого нужно времени – прогнозировать сложно, но задача стоит такая. Поэтому у нас в Фонде введена отдельная штатная единица – заместителя руководителя, который занимается только спецсчетами. Его функции – оказание в том числе информационной помощи собственникам, консультации, рассмотрение обращений, принятие необходимых решений».

 

05 март 11:51 | : Экономика

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