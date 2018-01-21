Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский мусор попадет в руки или к москвичам, или к волгоградцам

Сегодня последний день подачи документов на конкурс.

На текущий момент неизвестно, сколько компаний претендует на звание регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). День вскрытия конвертов — завтра, 6 марта.

Но как минимум два претендента известны. Их засветило интернет-издание «Регион29».

АО «Управление отходами» — крупнейшая в стране концессионная компания в сфере обращения с ТКО — имеет головной офис в Москве и опыт работы на Севере: занимается реализацией высокотехнологичного крупного проекта в Мурманской области, где создан и функционирует экотехнопарк компании. Мусороперерабатывающие производства АО «Управление отходами» построены и работают в Нижегородской, Саратовской областях, а также в Чувашии и ряде других регионов.

Вторую организацию, «Чистый город», можно условно отнести к южанам, поскольку базируется она в Волгограде и зашла на южные рынки (Волгоград, Астрахань, Калмыкия).

Насчет местных компаний, подавших заявку на участие в конкурсе, никаких сведений нет. Возможно, их наличие чисто номинальное… для поддержки иллюзии конкурентной борьбы.

Редакции ИА RUSNORD пока неизвестно, какие ставки на победителя принимаются в местных букмекерских конторах.

 

05 март 11:15 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (39)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20