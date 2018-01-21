Архангельский мусор попадет в руки или к москвичам, или к волгоградцам

Сегодня последний день подачи документов на конкурс.

На текущий момент неизвестно, сколько компаний претендует на звание регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). День вскрытия конвертов — завтра, 6 марта.

Но как минимум два претендента известны. Их засветило интернет-издание «Регион29».

АО «Управление отходами» — крупнейшая в стране концессионная компания в сфере обращения с ТКО — имеет головной офис в Москве и опыт работы на Севере: занимается реализацией высокотехнологичного крупного проекта в Мурманской области, где создан и функционирует экотехнопарк компании. Мусороперерабатывающие производства АО «Управление отходами» построены и работают в Нижегородской, Саратовской областях, а также в Чувашии и ряде других регионов.

Вторую организацию, «Чистый город», можно условно отнести к южанам, поскольку базируется она в Волгограде и зашла на южные рынки (Волгоград, Астрахань, Калмыкия).

Насчет местных компаний, подавших заявку на участие в конкурсе, никаких сведений нет. Возможно, их наличие чисто номинальное… для поддержки иллюзии конкурентной борьбы.

Редакции ИА RUSNORD пока неизвестно, какие ставки на победителя принимаются в местных букмекерских конторах.