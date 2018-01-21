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Постричь овцу дважды. Недавний гость Архангельска придумал налог на налог

Несмотря на действующий в стране мораторий на изменения налоговой нагрузки, Министерство финансов продолжает ее увеличивать.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил налоговикам придумать, как брать плату за уплату налогов.

«Если ФНС будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, то есть из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за небольшую плату. Давайте обсудим», - заявил Шувалов.

По сути, первый вице-премьер предлагает существующей исключительно на деньги налогоплательщиков службе по сбору налогов сначала обложить население налогами, а потом еще и заработать. Можно продавать очередь к инспектору, копировать за деньги документы или брать комиссию за возврат излишне начисленных поборов. Все это преподносится, как неустанная забота о пополнении госбюджета.

Наблюдатели называют этот прием как «постричь овцу дважды». Вроде бы, ничего хитрого… но до такого не додумался даже принц Лимон («Чиполлино»).

Напомним, вице-премьер Шувалов недавно посещал Архангельск… может быть, здесь его и осенило?!

05 март 07:57 | : Экономика

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