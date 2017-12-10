Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ТГК-2 начала сокрашать управляющий менеджмент

Акционеры энергетической компании ТГК-2 приняли решение сократить состав совета директоров с 11 до девяти членов, говорится в материалах ТГК-2.

«Определить количественный состав совета директоров общества равным девять человек», - говорится в решениях внеочередного собрания акционеров.

В новый состав совета директоров были избраны: руководитель аналитического управления «Совлинк» Светлана Куликова, менеджер проектов департамента по управлению активами «Совлинк» Михаил Никонов, гендиректор ТГК-2 Надежда Пинигина, менеджер проектов департамента корпоративных финансов «Совлинк» Иван Плеханов, советник гендиректора ТД «Башкирская химия» Константин Селиванов, юрист юридического департамента «Совлинк» Виктор Талмач, директор по экономике и финансам ТГК-2 Дмитрий Тулунин, гендиректор «Совлинк» Ирина Удинцева и директор по проектам ВТБ ДЦ Александр Эйхгорн.

Новыми членами совета директоров стали Надежда Пинигина и Дмитрий Тулунин.

Покинули совет директоров директор по инвестициям представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Александр Бранис, директор по телекоммуникациям и финансовому сектору представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Александр Васюк, директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Денис Спирин и содиректор по электроэнергетике и машиностроению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Роман Филькин.

Ранее, в середине декабря инвестиционный фонд Prosperity Capital Management Limited вышел из капитала энергетической компании ТГК-2.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в городе Скопье в Македонии. Установленная электрическая мощность компании составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность — 9,2 тыс. Гкал/ч.  

03 март 07:55 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (22)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20