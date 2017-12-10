ТГК-2 начала сокрашать управляющий менеджмент

Акционеры энергетической компании ТГК-2 приняли решение сократить состав совета директоров с 11 до девяти членов, говорится в материалах ТГК-2.

«Определить количественный состав совета директоров общества равным девять человек», - говорится в решениях внеочередного собрания акционеров.

В новый состав совета директоров были избраны: руководитель аналитического управления «Совлинк» Светлана Куликова, менеджер проектов департамента по управлению активами «Совлинк» Михаил Никонов, гендиректор ТГК-2 Надежда Пинигина, менеджер проектов департамента корпоративных финансов «Совлинк» Иван Плеханов, советник гендиректора ТД «Башкирская химия» Константин Селиванов, юрист юридического департамента «Совлинк» Виктор Талмач, директор по экономике и финансам ТГК-2 Дмитрий Тулунин, гендиректор «Совлинк» Ирина Удинцева и директор по проектам ВТБ ДЦ Александр Эйхгорн.

Новыми членами совета директоров стали Надежда Пинигина и Дмитрий Тулунин.

Покинули совет директоров директор по инвестициям представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Александр Бранис, директор по телекоммуникациям и финансовому сектору представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Александр Васюк, директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Денис Спирин и содиректор по электроэнергетике и машиностроению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» Роман Филькин.

Ранее, в середине декабря инвестиционный фонд Prosperity Capital Management Limited вышел из капитала энергетической компании ТГК-2.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в городе Скопье в Македонии. Установленная электрическая мощность компании составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность — 9,2 тыс. Гкал/ч.