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Концессия МУП "Водоканал", первый опыт. Не факт, что неудачный

На прошлой неделе самой горячей новостью Архангельска было обсуждение передачи городского Водоканала в концессию. Депутатский корпус буквально раскололся надвое при обсуждении предложения администрации города отдать в частные руки обанкротившийся МУП. С предостережением выступила и городская прокуратура.

И вот буквально вчера тема внедрения практики концессий получила продолжение на федеральном уровне. Как сообщил депутат Городской думы Владимир Карпов, выступивший за концессию, эта тема была поднята в ходе всероссийского селекторного совещания Минстроя по вопросам ЖКХ.

- Концессионные соглашения в 13 регионах показали примеры эффективной работы, - заметил депутат. – В Архангельске применение практики концессий в отношении Водоканала - это первый опыт, но есть все предпосылки, что он должен стать удачным. Анализ показывает, что фактическое исполнение обязательств по концессиям составило в 2016 году 85%, по итогам 2017 года этот показатель должен подрасти до 90%. Минстрой отметил, что, благодаря концессиям, аварийность на объектах теплоснабжения снижается на 47%, в водоснабжении - на 21%.

Значит, мы на верном пути. Сейчас наша задача использовать положительный опыт успешных территорий и не допустить формального заключения договоров. Тогда будут инвестиции и реальное улучшение водоснабжения города.

 

02 март 12:15 | : Экономика

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