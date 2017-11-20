"Интересы пешехода выше интересов водителя". Депутатский взгляд на новый Генплан Архангельска

Совсем недавно в департаменте градостроительства мэрии Архангельска сменился руководитель. Причём, как разнюхали местные журналисты, городская администрация рассталась с Михаилом Елагиным скорее с облегчением, чем с сожалением, ибо он за время работы не оправдал возложенных на него надеждой.

В такой ситуации логично ожидать, что градостроительный план областной столицы перетерпит серьёзные изменения. Как быстро и в какую сторону? На эту тему рассуждает депутат Архангельской городской Думы Владимир КАРПОВ (фракция «Справедливая Россия»):

- Вспоминаю плакат времен выборов Донского. Ребята сидят в песочнице. Причем здесь стратегия развития? Какого развития? Люди бегут из города. Что это за стратегия, в разработке которой не принимают участие депутаты, им даже ее не презентуют?!

Насколько мне помниться, стратегическое управление (менеджмент) появилось совсем недавно, в конце прошлого века. У бизнеса появилась острая необходимость в методиках долгосрочного планирования производства товаров в условиях жесткой конкурентной среды, чего не было и быть не могло в советской системе.

Постепенно под стратегическим управлением стали понимать управление сложной системой в постоянно меняющихся условиях. При этом обеспечивалась реакция на изменения среды, что давало возможность эффективного функционирования в будущем.

Такой новаторский подход коренным образом отличался от применяющегося долгосрочного планирования, при котором предполагается, что внешняя среда не меняется. Это когда смотрится таблица продаж за пять лет, в экселе строится линия тренда, затем она продлевается на будущие периоды, в итоге получается план продаж на будущий год.

К слову сказать, такое планирование применялось у нас вплоть до последнего кризиса. К чему это привело, известно. Когда спрос упал, бизнес не смог быстро перестроиться. Заказы делались с надеждой на лучшее, а спрос продолжал падать. Соответственно, запасы готовой продукции стали расти, чтоб избавиться от ник начались распродажи. Если до кризиса средняя скидка в рознице была 3-5%, редко 10%, то сейчас доходит до 35%. То есть, товар продают ниже себестоимости. Этот пример я привожу для наглядности.

Еще одно коренное отличие стратегического управления - цели всегда ставятся сверху. По определению не может быть ни каких "народных стратегий". Стратегическое управление не дает картину будущего, это набор пожеланий, некая философия, его нельзя свести к набору сухих правил, схем. Это искусство управления, оно состоит из разных уровней. Системная стратегия, отраслевая стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия. Из этих составляющих в итоге возникает Стратегический план. И уже из него выбирается Стратегия, т.е. какими средствами будет достигаться выбранная цель. Увы, у нас до сих пор правит бал «режим ручного управления».

Теперь перейдем непосредственно к градостроительному плану. Оно сильно отличается от других видов планирования тем, что не опирается на ресурсы. Если планируется построить мост, то неважна его стоимость. Просто начало его строительства будет отодвинуто во времени при недостаточности средств. Поэтому «учитывать прогноз социально-экономического развития» при составлении генплана нелепость. Важен сам принцип, по которому будет расти и развиваться Архангельск.

Создавая генплан, мы создаем город будущего, каким мы его видим сегодня. Генплан начинает формировать это будущее вопреки всяким сомнительным (и не очень) прогнозам. Поэтому очень важны подходы к его составлению.

В советские времена наш город великие мира сего видели, как центр военной защиты севера, как место сосредоточения колоний, над которым постоянно висела угроза атомного удара. Исходя из этого шло проектирование, например, задавалась ширина улиц (такая, чтобы после обрушения зданий, была возможность проезда боевой техники, но без учета резко возросшего количества частного автотранспорта).

В существующем Генплане заложено увеличение плотности застройки, увеличение количества автотранспорта, развитие САФУ, создание глубоководного порта.

А какие принципы будут заложены в новый Генплан? Наверное, жители города вправе задать этот вопрос. Конечно, можно дать свои пожелания, например, запроектировать сеть парков. Но речь не о том. Я о подходе, который решит автоматически многие хотелки.

Мне кажется, надо использовать мировые тенденции развития городов. Уход от многоквартирной застройки к малоэтажной индивидуальной. Надо использовать их нормативы по площади дорог, надо принять основополагающий принцип - город для горожан.

Что это значит? Это значит, что интересы пешехода выше, чем интересы водителя. Отсюда дороги должны быть без перекрестков, на разных уровнях. Вдоль дорог должна быть запрещена парковка, тротуары должны быть отнесены от проезжей части, должны быть организованы пешеходные зоны. Проход людей должен быт обеспечен "теплыми проходами" как у Дома книги, автомобили должны храниться в специальных местах, нужны многоэтажные парковки, нужно развивать общественный транспорт и отдавать приоритет ему. Человек должен иметь возможность добраться в любую точку города с максимальной скоростью. Надо заложить в Генплан инфраструктуру будущего.

Этот подход потянет за собой все остальное. И создание специального слоя в Генплане с учетом газификации, так как развитие города не вверх, а по горизонтали потребует переход на газ.

Ещё один принцип - макроэкономика города. Затраты надо снижать не только на отопление, но тотально. Надо жить по средствам. Территории с индивидуальной застройкой это позволят сделать.

P.S. Хотел донести эту мысль до Градостроительного Совета. Увы, мне толком не дали высказать свой идет. Г-жа Юницина, исполняющая обязанности отставленного Елагина, выразилась в том духе, что техзадание на новый Генплан уже написано, и никакие советы им не нужны. Всё в письменном виде. И я почувствовал себя той самой козявочкой, совсем как в моем рассказе. Недолог оказался полет...

Владимир КАРПОВ

P.P.S. На вчерашнем пресс-завтраке глава Архангельска Игорь Годзиш заверил журналистов, что новый Генплан Архангельска ввиду своей значимости в судьбе родного города получит право на самое широкое обсуждение. .