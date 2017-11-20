Александр Бараев: Мы подошли к энергоэффективному капремонту

Директор Фонда капремонта Архангельской области – о внедрении технологий по энергосбережению:

- Энергосбережение - одна из необходимых составляющих, которые Фонд капремонта Архангельской области учитывает при формировании организации работ. И эти элементы энергосбережения мы использовали, начиная с самого первого года выполнения ремонтных работ – с 2015-го. Хотя эти элементы и не носили столь серьезного характера, по сравнению с тем, к чему мы подошли в 2018 году.

Подготовительный процесс 2017 года позволил нам подойти к реализации энергоэффективного капремонта порядка 30 домов в Архангельске, где мы будем выполнять ремонт тепловых узлов с учетом погодозависимой арматуры. То есть система теплоснабжения в этих домах будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха.

Пока мы взяли не такой большой объем, поскольку должны посмотреть, как это будет реализовываться уже непосредственно на этапе эксплуатации. Такой вид капремонта накладывает на управляющие компании определенные обязательства. В первую очередь, по поддержанию в рабочем состоянии этой системы, потому что электроника требует постоянного ухода и поддержания нормальных условий эксплуатации. Это важно, ведь мы знаем, в каком состоянии у нас зачастую содержатся подвальные помещения многоквартирных домов.

Поэтому по итогам реализации работ на этих 30 домах мы оценим, насколько УК способны справляться с таким оборудованием, чтобы уже в дальнейшем принимать решение о массовом внедрении этих систем в целом по Архангельской области.

Какие плюсы для собственников жилых помещений от появления в тепловых узлах их МКД такой погодозависимой арматуры? Прежде всего, когда мы обеспечиваем более равномерную температуру тепла в инженерных системах, это - щадящий режим для инженерных систем, который также позволяет продлить сроки эксплуатации. Ну и цифры в квитанциях станут ощутимо ниже.