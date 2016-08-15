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Транспортный детектив: В действиях архангельских автоперевозчиков подозревается сговор

Областной Минтранс подозревает в сговоре участников электронного аукциона на право осуществлять перевозки по пяти межмуниципальным маршрутам — до Новодвинска и близлежащих населённых пунктов.

Речь о все том же обновление автобусного парка хотя бы на междугородних маршрутах. Главное требование к победителю аукциона – приобретение нового транспорта. Процесс все затягивается и затягивается…

Издание «Регион29» представляет комментарии специалистов.

Заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков:

«Цена контракта у нас была обозначена 215 тысяч рублей. Сначала аукцион шёл на понижение цены, они дошли до нуля. И потом аукцион пошёл на повышение цены. В конечном итоге получилось, что перевозчики готовы были заплатить в региональный бюджет за данный лот миллион 359 тысяч.

Мы в настоящее время предполагаем, что между тремя юридическими лицами был сговор, чтобы сорвать закупку. Если бы они были готовы приобрести автобусы в соответствии с требованием аукциона и улучшать качество и безопасность пассажирских перевозок, то я больше чем уверен, они приобрели бы эти автобусы, и аукцион не был бы сорван».

Руководитель управления ФАС по Архангельской области Денис Бугаев:

«Довольно интересная ещё ситуация, что не облегчает нашу работу: двое из троих участников, занявшие второе и третье места, располагаются по одному и тому же адресу юридическому. Дальше мы должны будем выяснить всё-таки, говорит ли это о том, что они являются одним лицом, составляют ли они группу лиц, или нет».

27 февраль 11:58 | : Экономика / Скандалы

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