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"Замуж за сантехника... с ума сошли?!". Российские женщины выбирают богатеньких

Таково мнение большинства россиянок, опрошенных федеральным маркетинговым агентством ZOOM MARKET (www.mazm.ru) в феврале 2018 года.

Опрос проводился среди женщин от 18 до 44 лет в крупных городах страны, таких, как: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Уфа, Пермь, Омск, Челябинск, Новосибирск. Выборка составила 1500 респондентов.

По данным опроса рейтинг наиболее привлекательных мужских качеств выглядит следующим образом: богатый (31%), надежный (19%), добрый (17%), умный (12%), щедрый (9%), сильный (6%), красивый (4%), иностранец (2%).

При этом, 33% оценивают материальное положение мужчины по имеющемуся у него имуществу. 29% обращают внимание на должность мужчины и уровень заработной платы. 24% оценивают частые (не реже 1 раза в квартал) поездки за границу, как показатель состоятельности. Богатый внутренний мир оценивают, как показатель богатства 14% россиянок.

Опрошенные респонденты ответили, что муж должен: хотеть продолжать род (54%); баловать жену (18%); обеспечивать семью (17%); оплачивать кредиты жены (11%).

На вопрос: «Вы согласитесь выйти замуж за сантехника?»

27% опрошенных респондентов ответили, что согласятся, если только он является богатым наследником.

16% ответили, что согласятся, если он зарабатывает больше ста тысяч рублей в месяц.

57% респондентов не рассматривают сантехника в качестве потенциального мужа.

Впрочем, Андрей Штыров, коммерческий директор маркетингового агентства «ZOOM MARKET», отметил, что российские женщины не такие уж прям меркантильные, поскольку ценят в мужчинах не только деньги, но и человеческие качества такие, как: доброта, ум, красота.

Идеалист, однако…

27 февраль 10:22 | : Экономика

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