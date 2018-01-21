Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Аквилон Инвест» - генеральный партнер Поморского строительного форума

С 12 по 16 марта 2018 года при поддержке областного правительства в Архангельске пройдёт Поморская строительная неделя.


Ключевыми событиями недели будут являться XIII региональный Поморский строительный форум и XIV межрегиональная выставка «СТРОЙ-ЭКСПО», проводимые на базе Северного (Арктического) федерального университета. Открытие запланировано на 13 марта. Генеральным партером мероприятий традиционно выступает холдинг «Аквилон Инвест».


- Наша компания традиционно принимает участие в Поморском строительном форуме и выступает его генеральным партнером, - отметил генеральный директор ИК «Аквилон-Инвест» Алексей Попков. – Очень важно, что есть такая площадка, где власть и бизнес могут «сверить часы». Это особенно актуально с учетом глобальных изменений в федеральном законодательстве, регулирующем строительство жилья.


Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.


Мероприятия Поморской строительной недели создадут единое пространство для знакомства с рыночными трендами в отрасли, диалога бизнеса, власти и девелоперов, заинтересованных в развитии строительной отрасли. Участникам представится возможность презентовать свои проекты, технологические решения, завязать новые деловые контакты. Также программой предусматриваются семинары и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Поморская строительная неделя внесёт весомый вклад в профессиональное развитие каждого её участника и станет отличной площадкой для обмена мнениями, поиска деловых партнеров и достижения перспективных договоренностей. 


26 февраль 12:35 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (209)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20