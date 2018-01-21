«Аквилон Инвест» - генеральный партнер Поморского строительного форума

С 12 по 16 марта 2018 года при поддержке областного правительства в Архангельске пройдёт Поморская строительная неделя.





Ключевыми событиями недели будут являться XIII региональный Поморский строительный форум и XIV межрегиональная выставка «СТРОЙ-ЭКСПО», проводимые на базе Северного (Арктического) федерального университета. Открытие запланировано на 13 марта. Генеральным партером мероприятий традиционно выступает холдинг «Аквилон Инвест».





- Наша компания традиционно принимает участие в Поморском строительном форуме и выступает его генеральным партнером, - отметил генеральный директор ИК «Аквилон-Инвест» Алексей Попков. – Очень важно, что есть такая площадка, где власть и бизнес могут «сверить часы». Это особенно актуально с учетом глобальных изменений в федеральном законодательстве, регулирующем строительство жилья.





Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.





Мероприятия Поморской строительной недели создадут единое пространство для знакомства с рыночными трендами в отрасли, диалога бизнеса, власти и девелоперов, заинтересованных в развитии строительной отрасли. Участникам представится возможность презентовать свои проекты, технологические решения, завязать новые деловые контакты. Также программой предусматриваются семинары и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Поморская строительная неделя внесёт весомый вклад в профессиональное развитие каждого её участника и станет отличной площадкой для обмена мнениями, поиска деловых партнеров и достижения перспективных договоренностей.



