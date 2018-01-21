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Коряжма: Зарплата градоначальника растет параллельно с дефицитом бюджета

На февральской сессии городская Дума Коряжмы приняла решение о повышении зарплаты главы города и председателя местного парламента с 1 января 2018 года на четыре процента.

Распоряжением губернатора денежное вознаграждение областных чиновников с начала года повышено в 1,04 раза. Денежное вознаграждение выборных лиц местного самоуправления индексируется в сроки и размерах, которые установлены для лиц, которые замещают государственные должности. На этом основании депутаты увеличили с 1 января ежемесячное денежное вознаграждение главы города с 53 тысяч 325 до 55 тысяч 485 рублей, а председателя городской Думы – с 29 тысяч до 30 тысяч 160 рублей.

Однако с самим городским бюджетом далеко не все в порядке.

Объем безвозмездных поступлений сокращается на 412 тысяч рублей. В итоге общий объем доходной части вырастет с 935,5 миллиона рублей до 936,5 млн. Расходы поднимаются на 9,75 млн рублей. В частности, по резервному фонду администрации города - на 7,76 млн, по программе «Формирование современной городской среды» - на 1,32 млн рублей. Дефицит бюджета вырос с 36,4 до 45,25 миллиона.

Председатель контрольно-счетной палаты Ольга Синцова обратила внимание, что дефицит бюджета достигает 12,2 процента от доходов. Это превышает установленный Бюджетным кодексом норматив в размере 10 процентов. Однако, с точки зрения Синцовой, это вполне допустимо, так как есть гарантированные источники его погашения.
Муниципальный долг не превышает норматив, установленный Бюджетным кодексом.

На фото: глава администрации Коряжмы Андрей Ткач на собственной инаугурации

(по материалам tk-online)

 

26 февраль 12:26 | : Экономика

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