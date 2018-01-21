Фонд капремонта Архангельска: Перенести сроки капремонта можно. Главное - захотеть

Фонд капремонта Архангельской области на примере одной пятиэтажки разъясняет, что нужно делать собственникам жилых помещений, если у них возникла необходимость перенести сроки капремонта на более ранние.

Как сообщается на сайте Фонда, это право дает собственникам жилых помещений Приказ Минстроя России от 29.10.2015 г. №774/пр «Об утверждении методических рекомендаций по принятию субъектом РФ решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Главное условие – достаточность средств Фонда капремонта и наличие документов, подтверждающих необходимость проведения работ по капитальному ремонту. Перенос сроков капремонта на более ранний осуществляется на основании общего собрания собственников.

В качестве примера – капремонт торцевой стеновой панели дома 29/1 по улице Воронина в Архангельске.

Жильцы сами обратились в Фонд капремонта с просьбой провести частичный капремонт фасада ранее запланированного срока, так как с торцевой стеновой панели дома на уровне 4 и 5 этажей отслаивается шунгизитобетонный слой. Это серьезно беспокоило собственников. На момент обращения жильцы уже самостоятельно заказали в ООО «Проектный институт по проектированию тепловых, электрических сетей и тепловых установок» экспертное заключение и провели общее собрание. На основании этих документов комиссия по формированию краткосрочных планов приняла решение о включении дома в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта общего имущества в МКД на 2017 год.

Отметим, что такие работы в Архангельске еще не выполнялись – дом с отвалившейся панелью на Воронина, 29/1 – первый. Ранее проводились шпаклевка и окраска фасадов, здесь же технология другая – навесной фасад.

Открытый аукцион на заключение контрактов подрядчиков, желающих заниматься этими работами, не выявил, и только в ходе повторного аукциона в ноябре 2017-го был заключен договор с ООО «Колос».

Как рассказала инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Юлия ШВЕЦОВА, подрядная организация сдала объект в установленные сроки, 2 февраля работы были приняты комиссией без замечаний. Она отметила, что такие работы приносят жильцам некоторые неудобства – в одну из квартир пришлось продалбливать стену в квартиру, чтобы установить металлические конструкции. Но собственники отнеслись к происходящему с пониманием и благодарностью, поскольку в итоге получили надежную стену своего дома.

Стоимость работ составила 174 тысячи 614 рублей.

ИТАК: 3 шага для переноса срока капитального ремонта:

Обоснование необходимости капремонта выполняется через техническое обследование с оценкой физического износа:

Шаг 1: Утвердить на собрании элементы дома (фасады, кровля, системы ХВС, ГВС, К1, ЭС), требующие капитального ремонта.

Шаг 2: Сделать техническое обследование с оценкой физического износа.

Шаг 3: Подать заявление и техническое заключение в Фонд-Региональный оператор на рассмотрение.

Краткосрочный план капитального ремонта всегда можно найти здесь: https://fond29.ru/repairs/