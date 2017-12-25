Капремонт в Архангельской области осложняется из-за недопуска подрядчиков в квартиры собственников

В 2017 году рабочие подрядных организаций Фонда капремонта Архангельской области не смогли из-за недопусков собственников зайти на 51 объект, сообщается на официальном сайте Фонда. Это значит, что полсотни домов, стоявших в плане капитального ремонта, остались без улучшений. Речь идет о 12 домах в Архангельске, 20 – в Котласе, 8 – в Северодвинске, по два дома – в Плесецком и Шенкурском районах, по одному дому в Новодвинске, Верхнетоемском, Коношском, Красноборском, Ленском, Онежском и Холмогорском районах. В основном речь идет о недопуске при капремонте фундаментов в деревянных домах, инженерных систем водоснабжения и газоснабжения.

Пресс-служба Фонда капремонта в качестве примера приводит один из последних случаев в городе Мирном, где ряд жильцов в течение двух недель сопротивлялись, не пуская в свои квартиры рабочих, выполняющих капитальный ремонт общедомовых инженерных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Однако, спустя время, понимание было найдено, и подрядчик ООО «Стройсервис», к его чести, завершил работы в кратчайшие сроки.

«Фонд капремонта Архангельской области обращает внимание собственников жилых помещений на их обязанность производить допуски рабочих в свои квартиры. Поскольку, если капитально отремонтировать инженерные сети только в подвале и не трогать ничего по стоякам, то вопрос небольшого времени, насколько быстро рванет там, где остались старые трубы. И тогда материальная и моральная ответственность у тех, кто не стал договариваться со специалистами, будет перед всеми соседями», - говорится в информационном сообщении пресс-службы Фонда.

Отметим, что в ряде российских регионов ответственность собственников по допуску рабочих в жилые помещения для проведения капремонта закреплена законодательно. В Архангельской области такое положение тоже есть. Однако, кроме слова «обязанность», никаких санкций за неисполнение этих необходимых требований для проведения работ на доме у нас не предусмотрено.

«Обязанность есть, а ответственности – нет. И областному законодателю этот вопрос без федеральной поддержки – без изменения федеральных законов, которые бы вводили ряд санкций, – не решить, - комментирует ситуацию директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Есть ли необходимость ужесточать это направление работы с собственниками? Мне кажется, что собственник должен самостоятельно понимать, что, когда проводятся ремонтные работы, то от этих работ зависит предоставление коммунальных ресурсов всему дому, жизнь абсолютно всех людей в доме. Я думаю, что нужно обозначать именно этот вектор в общении с людьми, и если люди считают, что в этом виде ремонтных работ в их доме нет необходимости, тогда лучше его попридержать, перенести дом в плане капремонта на другие сроки. А на его место взять тот дом, где собственники готовы обеспечить доступ, чтобы у дома по каким-то коммунальным ресурсам началась новая, более приятная жизнь. Убеждение со стороны соседей – очень действенный метод, ведь когда человек живет в многоквартирном доме, у него появляется ответственность перед другими собственниками, и конечный результат зависит от всех участников процесса. Чтобы в доме было хорошо, должно быть согласие всех. Иначе ничего не получится».