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"Вольное дело" о госдолге Архангельской области

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина рассмотрела ситуацию с госдолгом Архангельской области (данный с сайта http://www.aosd.ru/… ):

В 2015-2017 годах Архангельская область на частичное покрытие дефицита бюджета получила от Минфина России бюджетные кредиты в размере 11,5 миллиарда рублей, но не выполнила условия соглашения с Минфином и была вынуждена вернуть в 2017 году эти 11,5 миллиарда рублей.

И о! Счастье! Правительство РФ в декабре 2017-го приняло решение о реструктуризации долга! Архангельская область будет возвращать бюджетные кредиты в течение аж семи лет! Но с жёстким условием: Архангельская область к 1 января 2019 года должна сократить размер государственного долга на 1 миллиард 135 миллионов рублей.

Напомню, что на 1 января 2018 года государственный долг Архангельской области составляет 40 916 650.03 (около 41 миллиарда рублей).

У Архангельской области самый большой долг в СЗФО!
Карелия - 24 миллиарда;
Коми - 38 миллиардов;
Вологодская область - 23 миллиарда;
Калининградская область - 22 миллиарда;
Ленинградская область - 3 миллиарда;
Мурманская область - 18 миллиардов;
Новгородская область - 15 миллиардов;
Псковская область - 16 миллиардов;
г. Санкт-Петербург - 34 миллиарда;
НАО - 3 миллиарда.

И ещё! Реструктуризация проводится при условии принятия должником следующего обязательства:

- утверждение и обеспечение реализации высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение государственного долга субъекта Российской Федерации.

Посмотрим на эту программу оптимизации расходов!!! Если дадут посмотреть. Интересно, что оптимизируют?

Примечание редакции: как интересно – все регионы в долгах, как в шелках, зато богатое у нас само государство. И откуда только деньги берет?!

20 февраль 08:32 | : Экономика

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