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Архангельская область: Капремонт кровель проводится на высоком уровне

Кровля на улице Ломоносова, 2 в Новодвинске – уже седьмая, которую капитально отремонтировало  ООО «Ремстройперспектива». В трехподъездной четырехэтажке больше не будет протапливать квартиры. Директор подрядной организации Олег РАСТЕГАЕВ говорит, что кровля будет служить минимум 25 – 30 лет. Гарантия на выполненные работы – 5 лет.

Сегодня отремонтированную кровлю принимала комиссия Фонда капремонта Архангельской области – заказчика работ. В составе комиссии – представители администрации МО «Город Новодвинск», МУП «Жилкомсервис»», строительного контроля – ООО «Архэнергоаудит», ООО «Ремстройперспектива».

На Ломоносова, 2 заменено 800 м2 кровли. Жители, по словам директора подрядной организации, получили не только гарантированно не текущую крышу, но и  качественно работающую вентиляционную систему.

Жительница крайнего этажа второго подъезда Надежда ЗОЛОТОВА не нарадуется тому, что больше в ее кухне не  будет течь с потолка. «Ребята старались, вообще молодцы. И совсем нам не досаждали, все хорошо сделали».

«Восстановлены все вентиляционные борова, и теперь вся вытяжка работает так, как она должна работать, - отметил Олег РАСТЕГАЕВ. -  Канализационная вытяжная система выведена выше уровня кровли, это значит, что вытягивать теперь все будет на улицу, а дом забудет про запах канализации. Также проведено устройство водосточной системы – на этих домах водостоков раньше не было, установлено леерное заграждение со снегоудержанием».

По словам директора МУП «Жилкомсервис» Дмитрия МАНИЧЕВА, качество выполненных работ специалистов управляющей компании более, чем устраивает. А кто-то из присутствующих обмолвился, что «у этого подрядчика вообще объекты можно принимать с закрытыми глазами», - и это лучшая оценка сделанного «Ремстройперспективой» в Новодвинске.

Акт приемки крыши на Ломоносова, 2 сегодня подписан всеми сторонами. Согласно правилам, в весенне- летний период комиссия снова выйдет на объект с тем, чтобы посмотреть, как покажет себя крыша во время дождей.

Отметим, что рабочим «Ремстройперспективы», которые пришли на объект в конце ноября 2017 года, пришлось заниматься устранением откровенного бардака, который устроил на кровле этого дома предыдущий подрядчик - ООО «Помор ресурс». Несмотря на это, работы были завершены в сжатые сроки и с хорошим качеством.

«Подрядчик хорошо выполнил весь объем работ по капитальному ремонту крыши, - резюмирует инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Ольга  ЧЕБОТАРЬ. - Фонд капремонта контролировал весь процесс проведения работ, лично я здесь бываю минимум два раза в неделю. Также была привлечена организация, которая осуществляла строительный надзор, они здесь практически через день. На каждом этапе проводится приемка скрытых работ – и только после этого подрядчик приступает к новому этапу».

«Почему мы так жестко все контролируем? Потому что Фонду капремонта очень важно качество выполненных работ, - подчеркнула инженер отдела контроля, - чтобы в последующем получить хороший результат, чтобы люди остались довольны проведенным капремонтом».

Напомним, шиферную скатную кровлю на 4-этажном 3-подъездном жилом доме ремонтировали с лета 2017 года. Подрядчик - ООО «Помор ресурс», выигравший конкурс, приступил к работе в июне, но уже осенью Фонд капремонта Архангельской области вынужден был расторгнуть с ним договор: работы выполнялись некачественно, жильцы жаловались на протечки, которые были допущены в процессе ремонта.

В ноябре на объект зашел новый подрядчик – он был вторым участником конкурса – ООО «Ремстройперспектива», который устранил все огрехи, допущенные предыдущими коллегами и выполнил весь необходимый объем работ с надлежащим качеством.

Общая стоимость работ составила 2 млн 487 тысяч 718 рублей 72 копейки.


СПРАВКА:

По 2017 году из 27 многоквартирных домов (МКД) и 29 видов работ, включенных в план капремонта по Новодвинску, выполнено и принято работ по 22 МКД (81 %)  по 24 видам работ (83%). Не завершено 5 видов работ – это проект фасада на улице Мельникова, 16 и 4 крыши (одна из которых на Ломоносова, 2 сдается 16 февраля):

  • Ул. Ломоносова, 2
  • Ул. Ломоносова, 3
  • Ул. 50 лет октября 42/1 – работы в стадии завершения
  • Ул. 50 лет Октября, 45

Все эти работы будут завершены в 2018 году.

Кроме того, по 2018 году в план капремонта вошло 18 новодвинских многоквартирных домов, в которых будет проведено 42 вида работ. Уже заключены договора по 8 МКД по 17 видам работы. Подрядные организации приступили к выполнению работ на 4 объектах.

16 февраль 18:51 | : Экономика

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