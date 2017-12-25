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Игорь Скубенко настраивает предпринимателей Северодвинска на комплексное развитие города

Глава Северодвинска Игорь Скубенко довёл до представителей фирмы, занимающейся возведением гипермаркетов, перспективы застройки сотого квартала - территории между Центральным универмагом и драматическим театром.

Сотый квартал - не самое подходящее место для строительства большого торгового комплекса. Во-первых, автомашины с товаром для нового мега-магазина предельно осложнят дорожную ситуацию на улице Ломоносова - одной из самых загруженных в городе. К тому же, район уже перенасыщен предприятиями торговли. Кроме существующих магазинов, готовятся к открытию центры на пересечении улицы Карла Маркса и Морского проспекта, а также - проспектов Труда и Победы.

- Город заинтересован получить максимальное количество предложений от инвесторов. Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов комплексного освоения территории. Есть проект по организации торгово-развлекательного и делового центра с аквапарком, а также перспектива жилой застройки со спортивной инфраструктурой и детским садом. Каждый вариант предусматривает благоустройство территории и организацию прогулочных зон вдоль Театрального озера, - акцентировал Игорь Скубенко.

Он добавил, что в городе достаточно территорий со слабым обеспечением торговыми площадями.

- Мы предоставим вам перечень зон, где перспектива размещения гипермаркета будет интересной как для предпринимателей, так и для горожан, - резюмировал глава Северодвинска.

 

16 февраль 11:34 | : Экономика

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