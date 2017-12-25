Ничего себе сотрудничество. Архангельск станет испытательным полигоном для Томска?!

На Инвестиционном форуме в Сочи главы Томской и Архангельской областей подписали договор о долгосрочном сотрудничестве.

Основная цель – консолидированные действия по освоению и развитию Арктики.

Всё хорошо… однако смущает подача этой информации с томской стороны.

Цитата с сайта tomsk.kp.ru:

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, Архангельская область, используя научный потенциал Северного (Арктического) федерального университета, станет полигоном для опытно-промышленных испытаний томской продукции и технологий для применения в условиях Арктики. В числе производителей такой продукции томские предприятия «Микран», «Элекард», «ЭлеСи», «Сиам», «Манотомь», «Сибкабель», НПП «ТЭК», Томский электромеханический завод, Томский кабельный завод и другие.

Получается так, что наш регион (Архангельская область) более ни на что не годен, как только тестировать на нем (и его жителях) продукцию предприятий с ничего не говорящими названиями…