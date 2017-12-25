"В чужом глазу соринку вижу". Что творят управляющие компании в Архангельске

Фонд капремонта указал управляющей компании ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» на неудовлетворительную организацию работы по запуску лифтов после капитального ремонта

Проблемы жителей домов 84 и 86 по улице Школьной в Архангельске, где в конце 2017 года были поменяны лифты, - на совести ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой». А перекладывание ответственности за некомпетентность и затягивание сроков ввода оборудования в эксплуатацию на чужие плечи – не более, чем неуклюжая попытка оправдаться перед людьми.

В конце января в адрес Фонда капремонта Архангельской области пришло гневное письмо от директора ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» Натальи ДВОЙНИК, в котором говорилось, что жители названных домов «на пределе терпения», - их «напрягают» недоделки, которые оставлены рабочими, и на которые при проверке указал Ростехнадзор. В УК считают, что «Фонд капремонта Архангельской области недобросовестно и ненадлежащим образом выполнял обязательства по договору», и делает вывод о том, что «надзор за качеством выполняемых работ не осуществлялся или осуществлялся не должным образом». Далее директор управкомпании «настаивает» и «требует» «обязать» и «устранить».

Напомним, замену лифтов на улице Школьной в домах 84 и 86, как и на других объектах Архангельска, вел подрядчик «Карачаровского механического завода» - ООО «Элит-плюс». Работы были сданы в срок и приняты комиссией в январе 2018 года. На всем этапе работ подрядную организацию курировал строительный надзор. Более того, чтобы люди могли поскорее пользоваться подъемники, директором Фонда капремонта было принято решение помочь «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» в подготовке документов для Ростехнадзора. Тот самый случай, когда «не делай добра – не получишь зла…»

«Фонд, как заказчик, самостоятельно решает вопрос об организации выполнения работ на объектах и принимает решение, кто будет осуществлять функции строительного контроля за выполнением этих работ, - комментирует инцидент директор Фонда капремонта Александр БАРАЕВ. - Относительно качества выполненных работ следует напомнить, что ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» своевременно не уведомило эксплуатирующую организацию о работе комиссии по приёмке выполненных работ, что едва не послужило причиной срыва работы комиссии, так как представители УК отказывались оценивать качество выполненных работ, ссылаясь на то, что они не имеют достаточных навыков работы в данной сфере. В ходе работы комиссии представителями УК были выдвинуты абсурдные замечания, напрямую не относящиеся к замене самого лифтового оборудования, а относящиеся к отделочным работам в машинном помещении и уборке мусора с прилегающей территории».

Касательно взаимодействия УК с Ростехнадзором отметим, что ввиду несостоятельности управляющей компании контрольный осмотр инспектором Ростехнадзора был организован Фондом. Повторный выход инспектора Ростехнадзора также был инициирован и организован при самом активном и непосредственном участии Фонда.

Замечания, выданные инспектором Ростехнадзора, не имели критически важного значения и не оказывали влияния на безопасность эксплуатации объекта в целом. Имевшиеся замечания, такие, как ослабление контактов заземления и увеличение зазоров некоторых датчиков, явились следствием длительного простоя лифтового оборудования после завершения его монтажа.

Бездействие УК и затягивание сроков подачи заявки в Ростехнадзор способствовало ещё большему ухудшению ситуации. Вместо ведения работы параллельно в двух направлениях УК максимально неэффективно использовала время.

«Кроме того, уже после проведения контрольного осмотра объекта и подписания соответствующих актов в адрес Фонда продолжают поступать звонки от жителей указанных домов, которых переадресовывают сотрудники УК, ссылаясь на то, что работы по замене лифтового оборудования ещё не завершены. Таком образом, можно с уверенностью говорить, что УК либо не владеет ситуацией по многоквартирным домам, находящимся в её управлении, либо имеет место прямое перекладывание своей ответственности на другие организации», - отметил Александр Бараев.

Отдельно заметим, что УК не является стороной договора на замену лифтового оборудования в г.Архангельске и, соответственно, не имеет законных оснований требовать от Фонда исполнения тех или иных его положений.

«На этом фоне утверждение о заботе о проживающих в указанных домах людях выглядят неправдоподобно и явно искажают складывающуюся ситуацию, - резюмирует директор Фонда капремонта Архангельской области. - В случае своевременно исполнения УК своих прямых обязанностей, а также оперативной реакции на изменения в нормативных документах, сдерживать негодование жильцов не пришлось бы вовсе».