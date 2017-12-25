Минстрой: Итоги программы капремонта превзошли ожидания

В 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч многоквартирных домов, сообщает сайт Фонд капремонта Архангельской области со ссылкой на «Известия» , которые цитируют заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Напомним, что в январе Генеральная прокуратура дала другие цифры: по ее данным, в прошлом году план по капремонту в России был выполнен менее чем на 50%. В частности, в Мурманской области за неделю до конца 2017 года было отремонтировано только 128 домов, а в планах было 444. Директор Фонда капитального ремонта Александр Емельянцев был уволен.

«Итоги капитального ремонта мы подвели буквально вчера. Коллеги из Генпрокуратуры не могли подводить итоги проверки программы за весь 2017 год раньше — она просто была не завершена, – пояснил Андрей Чибис. – В начале года мы планировали, что будет отремонтировано порядка 45 тысяч многоквартирных домов, а фактический уровень выполнения — более 46 тысяч».

В целом с момента старта проекта в 2014 году уже отремонтировано 16% от всех многоквартирных домов, которые в программы включены, то есть от всех домов, подлежащих ремонту. Результаты совпадают с планами, которые были поставлены в январе 2017 года. Есть субъекты, которые не выполнили план, есть те, которые его перевыполнили. Но в целом результаты превзошли ожидания, отметил замминистра.

«Есть несколько критериев: выполнение плана, масштаб, ну и конечно же, уровень собираемости взносов. Татарстан, Москва и Московская область, Башкирия — лидеры по всем обозначенным показателям. По данным, которые у нас есть, провалили планы Ивановская, Курганская и Магаданская области, еще пара субъектов. Есть 15 регионов, которые с планом справляются, но масштаб работы должен быть больше, потому что деньги есть на выполнение большего объема задач. Они сознательно занижают планку. Хитрить они могут с семейным бюджетом, а эти деньги — инвестиции людей, неиспользование всех собираемых средств — прямое нарушение закона. Должностными лицами этих 15 регионов уже занимается Генпрокуратура», – рассказал Андрей Чибис.

Он также добавил, что по итогам прошлого года собираемость взносов на капитальный ремонт составила 92%, в 2016 году этот показатель составил порядка 86%.

СПРАВКА:

В плане капремонта многоквартирных домов (МКД) Архангельской области, заказчиком по которым выступает Фонд капремонта Архангельской области, в 2017 года было 515 домов. На конец года Фондом капремонта завершены и приняты работы на 447 домах, что составило 87% от плановых показателей. Другой показатель – это виды ремонтных работ, которые реализовывались на этих объектах –768 видов ремонтных работ. Из них завершено 682 вида (89%).

По «общему котлу» за 2017 год начислено взносов 1 млрд 209 млн 64 тыс рублей, поступило средств – 1 млрд 1153 млн 73 тыс рублей. Собираемость за 2017 года составила 90,85%.

На 2018 год в рамках краткосрочного плана предусмотрено выполнение 493 видов работ по 258 МКД стоимостью 1 млрд 462 млн 22 тыс рублей. В резервный перечень включено 309 видов работ по 141 многоквартирному дому на общую стоимость 867,4 млн рублей.