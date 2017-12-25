Архангельский "Водоканал" отошел "РВК-центру". На чём "нагнули" депутатов?

На сегодняшней сессии Архангельской городской Думы многострадальный «Водоканал» был передан в концессию РВК-центра на 49 лет.

Напомним, эту компанию связывают с «Росводоканалом», принадлежащим группе «Альфа» (Хан, Авен, Фридман). У самого РВК-центра крайне сомнительная банковская история и зарубежные оффшорные счета. Чуть ранее прокуратура Архангельска дала отрицательное заключение по готовящейся сделке.

Тем не менее, результаты голосования выглядят следующим образом: 18 голосов «за», 5 – «против», 1 – «воздержался». Единодушно проголосовала «Единая Россия», возбухнули коммунисты и лдпровцы, единственный в этой компании эсер решил постоять в сторонке.

Наблюдатели уже прогнозируют взрыв возмущения в соцсетях, но…

Более подробно о случившемся вы прочтете в воскресных Итогах недели (региональный раздел).