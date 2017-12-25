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Кулявцева прокатили. У букмекерских контор в Архангельской области наступают "постные дни"

Теперь с букмекерских контор будут драть налоги по максимальной ставке.

Об этом сообщают коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера», отслеживающие сессию непосредственно в здании Архангельского областного Собрания.

Вот, как проголосовали депутаты:

 «ЗА» — 53

«ПРОТИВ» — 1 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» — 1

Напомним, что вчера региональный защитник прав предпринимателей Иван Кулявцев развел в Сети и на заседании профильного комитета небывалую агитацию за взимание налогов с букмекерских контор по нижней планке. Сначала мотивировал это тем, что денежные ставки способствуют повышению интереса к спорту вообще, но потом дал задний ход и стал говорить, что защищает интересы всех предпринимателей, не вдаваясь в тонкости их специализации.

 

14 февраль 12:54 | : Экономика

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