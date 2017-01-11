Банкротить "Архэнергосбыт" будет Умарбек

Акционеры ПАО "Архэнергосбыт" (находится под управлением АО "Межрегионсоюзэнерго", МРСЭН) на внеочередном собрании 12 февраля приняли решение об обращении компании в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве, сообщается в материалах сбытовой компании.

Акционеры уполномочили и.о. гендиректора Умарбека Маршани обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Ранее сообщалось, что ПАО "МРСК Северо-Запада" подало иск о банкротстве "Архэнергосбыта". Заявление поступило в суд 25 января. Суть исковых требований в материалах суда не раскрывается.

Напомним, что «Архэнергосбыт» юридически давно находится в Карачаево-Черкессии.