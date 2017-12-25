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"Аквилон Инвест": А влюбленным скидки

С 14 по 18 февраля при бронировании квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске жители города корабелов могут получить специальную скидку до 200 тыс. рублей в зависимости от типа квартиры.
 
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.
 
Также в феврале при покупке квартир в жилых комплексах «Триумф 2», «Попова, 34» в Архангельске и «Пионер» в Северодвинске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» кв. м чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. За такую же сумму можно заказать чистовую отделку при покупке квартиры площадью 38 кв. м в ЖК ALPHA.
 
Помимо этого скидка в 100 тыс. руб. предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь), «Зеленый квартал» (1-я очередь), «Триумф-2», в ЖК «Омега Хаус» такую скидку получат покупатели евро 4-х комнатных квартир. А при покупке места в паркингах «Юпитер», «Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 30%.

12 февраль 10:56 | : Экономика

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