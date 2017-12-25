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"Спокойствие хирурга дорогого стоит". Ольга ОСИЦЫНА о ситуации в Архангельской областной детской клинической больнице

По ситуации в Архангельской областной детской клинической больнице высказалась депутат областного Собрания, зампред Комитета по бюджету и налоговой политике Ольга ОСИЦЫНА:

- Журналисты бьют тревогу – персонал детской клинической больницы, главной и зачастую последней надежды для маленьких пациентов со всего региона, готов массово подать заявления об увольнении.

Это настоящий жест отчаяния, почему-то именно детская больница находится у чиновников областного Минздрава на положении нелюбимой падчерицы. Из письма медперсонала: Больница состоит из нескольких расположенных на удалении друг от друга корпусов. Добраться из корпуса в корпус с детьми, особенно маленькими и в тяжелом состоянии, в зимний период, в непогоду бывает нелегко. И это на фоне строительства многофункциональных новых корпусов, соединенных переходами, в других лечебных учреждениях города.

Состояние материально-технической базы учреждения оставляет желать лучшего. Косметического ремонта приходится ждать по несколько лет. Отсутствие обновления хирургического оборудования, моральное и физическое устаревание имеющегося инструментария в ближайшее время приведет к невозможности проведения современных оперативных вмешательств у детей.

А еще зарплаты.

Оклад детского хирурга в АОДКБ с 1 января 2018 года составляет 9339 рублей в месяц, когда оклад его взрослого коллеги из АОКБ с той же даты 17 000 руб. Откуда такая дискриминация… как будто у детей другие органы, а их жизнь и здоровье менее ценные для государства и общества?! В итоге медперсоналу Детской клинической приходится крутиться на двух, а то и трех работах, чтобы прокормить свои семьи, а это не лучшим образом отражается на качестве исполнения служебных обязанностей по основному месту. Да и душевное спокойствие детского хирурга, стоящего со скальпелем в руках у операционного стола, дорогого стоит.

Меня, как мать троих детей, не может не волновать подобная ситуация. Именно детские медучреждения в первую очередь достойны самого пристального внимания и заботы со стороны чиновников. Будем поднимать этот вопрос и на заседаниях комитета, и непосредственно на сессии.

11 февраль 09:56 | : Экономика / Скандалы

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