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Доживём до президентских. Российская экономика на грани нервного срыва

Любой (или почти любой) политолог вам скажет – эффективность президента в президентской республике измеряется состоянием дел во внешней и внутренней политике, а экономика на совести главы кабинета министров.


Но в представлении обывателя, тем более, российского, трезво оценивающего талант и возможности премьер-министра Дмитрия Медведева, любое подорожание (реже удешевление) - личный прокол (или заслуга) Владимира Путина. Ведь нефтяные цены на мировых рынках пошли вверх только после его появления - так, по крайней мере, нам внушили.


Так что мешает нашей экономике цвести и пахнуть? Социолог Игорь Эйдман (по одной фамилии видно, что вражина и иноагент) ищет причину в не совсем удачной внешней политике. Мало того, он набрался наглости сравнивать новую Россию с поздним СССР. «Повальные аресты дагестанского начальства вам ничего не напомнили? Это же очень похоже на "узбекское дело" в позднем СССР», - так прямо и заявляет, ей-богу, не вру.


Впрочем, для меня то дело было началом серьёзной перестройки, когда взялись за оборзевшие нацкадры, державшие свои социалистические республики в чёрном феодальном теле. Не знаю, кому как, а мне нравилось… и сейчас, думаю, не повредит (см. предыдущий материал).


Но этим Эйдман не заканчивает. Далее он вспоминает развёрнутую в последние годы гонку вооружения (на этот раз не только с Америкой, но и с Китаем, правда, последнее не афишируется), дорогостоящие спецоперации в Сирии и на Украине (Крым само собой), помпезные и, по большому счёту, ненужные мероприятия типа Олимпиады, ЧМ по футболу и строительства Керченского моста, безвозмездную помощь режимам, поддерживающим кремлёвскую политику… или, хотя бы, её не критикующим, и, конечно, санкции.


Ну, и кто мог такое написать? Только недруг. Хотя… в чём-то он прав… да много в чём.


Но это глобально. А так, чтобы нас всех трогало за живое? Извольте – другой математик-теоретик провёл алгоритм помощи Крыму с ростом российских счетов за коммуналку. Например, за неё он в 2008 году платил две тысячи, а сейчас все восемь.


Впрочем, есть и другая версия – коммуналка напрямую зависит от нефтяных котировок. Например, в начале 2008 года нефть стоила $90 за баррель, а в нынешнем $68. Т. е. разница по нефти в 30%, а по коммуналке в 400%... стоп, фигня какая-то получается. Потому что официальные данные по бюджету таковы: 2008 год по расходам - 6,5 трлн рублей, 2012 год - 12,6 трлн, в 2018 год - 16,5 трлн. Получается, что бюджет всё богаче, а коммуналка за эти годы выросла аж в 4 раза. В других странах как-то по-другому.


Наверное, каждый из нас слышал жалобы родителей (жены, тёщи, свои собственные) – совсем денег нет. Увы, это правда, признанная на самом высоком уровне. Главной проблемой на пути экономического роста России являются низкие доходы граждан, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец: «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста».

Как исправить? Поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума. За счёт чего? И тут вице-премьер, ответственный за социалку, выдаёт, на мой взгляд, сомнительный рецепт - необходимо отказаться от неэффективных рабочих мест и заменить их машинным оборудованием.

То есть, насколько я понимаю, речь идёт о неквалифицированном тяжёлом физическом труде, когда человека заменяют роботы – мечта всех писателей-фантастов, начиная с Карела Чапека. Сколько таких неквалифицированных по всей Российской Федерации, эти данные поисковик не выдаёт. Но по опыту, по жизненным наблюдениям могу прикинуть, что больше миллиона. Тех, кто в силу разных личностных причин просто неспособен к переквалификации. Вот их куда… на пенсию по неспособности? Сомнительный прогресс получается, да и выгода от такой кадровой рокировки тоже.


А вот как пока обстоят дела с доходами. Рассказывает глава Минтруда Максим Топилин - "В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются". Вот это да – вроде растут… и тут же снижаются. Чудеса.


Может, это советский эффект? Когда в магазинах ничего нет, а столы на Новый год ломятся. Когда зарплата у всех 150-200 рублей, а очередь за «Жигулями» по 8 000 на годы растянута. Увы, там одно тянулось за другим. Сейчас купить можно практически всё, но часто не на что.


Так, для справки. На данный момент МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума за II квартал 2017 года. До этого уровня МРОТ был увеличен с 1 января текущего года. Раньше он составлял 7,8 тыс. рублей. Чиновники заявляли, что повышение уровня МРОТ положительно сказалось на зарплатах 1,5 млн российских работников, в том числе почти 900 тыс. бюджетников. Предполагается, что с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11 163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%. Но на выполнение этих планов необходимо изыскать дополнительно 40 млрд рублей, что, судя по всему, доверят регионам.

И тут много подводных течений, часто невидимых глазу обывателя. Например, во время падения курса рубля предприниматели, особенно те, что работают на экспорт и платят сотрудникам в рублях, могли экономить на росте инфляции. Сейчас всё вроде стабилизировалось, но стала расти себестоимость продукции, уменьшая ее конкурентоспособность. Удар по экономике…


Или вот - неопределенность по поводу экономической политики нового правительства после президентских выборов (никто не знает, каким это новое правительство будет… вдруг либералов поменяют на патриотов). Плюс неопределённость с введением новых антироссийских санкций, попробуй угадай, по чему (или кому) на этот раз ударят.

А ещё исчерпание потенциала по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции. Экспорт сельхозпродукции после 2014 года стал важным фактором роста экономики. Сколько о нём говорили, чуть ли не авокадо собирались выращивать в условиях Заполярья. Однако количество новых инвестиционных проектов из-за кризиса сократилось, а рост урожайности замедляется без новых технологий. В магазинах пока всё есть… но цены-то растут.

Но отчаиваться рано… рано отчаиваться. Вот доживём до президентских, тогда и будем.


 Леонид Черток

11 февраль 08:54 | : Экономика

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