Жители Архангельской области склонны менять умственный труд на физический

Служба исследований HeadHunter опросила работников из Северо-Западного ФО (включая Архангельскую область), занятых интеллектуальным трудом, и выяснила, что 13% специалистов готовы сменить свою профессию на рабочую специальность и заняться квалифицированным физическим трудом. Ещё 24% опрошенных также не против получить рабочую специальность в случае, если будет гарантия трудоустройства. Каждый десятый из числа белых воротничков твёрдо ответили отказом на предложение о смене рода деятельности – в разрезе федеральных округов это самый низкий показатель. То есть в регионах Северо-Запада наименьшая доля респондентов, совершенно не готовых к переквалификации.

Основными мотивами для специалистов, рассматривающих возможность заняться квалифицированным физическим трудом, являются перспективы профессионального роста и увеличения дохода, которые, по мнению респондентов, на рабочих позициях выше (63%). Вторым по популярности аргументом среди жителей регионов Северо-Запада стала возможность дополнительного заработка (32%). Еще 27% респондентов отметили, что рабочая профессия позволит им заниматься тем, что когда-то являлось хобби/увлечением.

Интересно, что 46% специалистов, занятых интеллектуальным трудом, уверены в большей защищенности рабочего персонала от кризиса, обратного мнения придерживаются 37% опрошенных из регионов Северо-Запада.

Среди основных причин, респонденты, не рассматривающие возможность получения рабочей специальности, называют слабое представление о карьере в областях ручного труда – 38%. Каждый четвертый говорит, что либо далек от рабочих профессий, либо слишком много посвятил учебе и другой области, чтобы начинать путь карьерный заново.

Если говорить об исследовании в целом по России, наиболее привлекательной профессией среди предложенных респондентам, были выбраны профессия кондитера / пекаря — 9% опрошенных, освоили бы именно её, повара (8%), автомеханика/автослесаря, швеи и электрика (по 7%).

Размышления на тему растущей популярности рабочих профессий читайте в материале главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока «Лучше иди в сварщики, сынок».