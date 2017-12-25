Ставки по ипотеке для объектов холдинга «Аквилон Инвест» снижены!

Работники бюджетной сферы могут купить квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в ипотеку на льготных условиях.



С февраля банк ВТБ предлагает сниженные ставки по ипотеке для клиентов, работающих в сфере образования, здравоохранения, в правоохранительных органах, а также на государственной гражданской и муниципальной службе.



Дисконт по процентной ставке составляет до 0,5% в зависимости от сферы деятельности. Льготная ставка начинается от 9,5% годовых, первоначальный взнос – от 10%. Максимальные скидки по программе «Люди дела» предоставляются зарплатным клиентам ВТБ, работающим:



- в сфере здравоохранения (в государственных организациях и негосударственных компаниях с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности);



- в сфере образования (в государственных организациях и негосударственных компаниях с действующей лицензией на осуществление на право ведения образовательной деятельности);



- на государственной гражданской и муниципальной службе (управленческая деятельность, включая местное самоуправление, административное и муниципальное управление);



- в правоохранительных органах (Суды, Прокуратура, СК, ФСИН, МЧС, ФНС, ФТС, ФМС, включая подведомственные структуры).



Программа распространяется на все объекты холдинга «Аквилон Инвест», аккредитованные банком ВТБ.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.