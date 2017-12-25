Архангельская область: Выполнение плана 2017 года по капремонту многоквартирных домов - на достойном уровне

Сегодня, 7 февраля, прошло Всероссийское селекторное совещание по вопросам выполнения федеральной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году. Проводил селектор заместитель министра строительства РФ Андрей ЧИБИС.

В видеоконференции приняли участие региональные руководители всех краев и областей. Архангельскую область представляли министр ТЭК и ЖКХ Андрей ПОТАШЕВ, главы администраций Архангельска, Северодвинска и Новодвинска – Игорь ГОДЗИШ, Игорь СКУБЕНКО и Сергей АНДРЕЕВ, директор Фонда капремонта Александр БАРАЕВ, начальник ГЖИ Анатолий ЛУКИН, куратор программы «Формирование комфортной городской среды», депутат областного собрания Виктор ЗАРЯ и другие.

В ходе совещания обсуждались итоги работы ГЖИ в 2017 году, капитальный ремонт и формирование комфортной городской среды в регионах России, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области.

Самое большое количество вопросов по реализации краткосрочного плана 2017 года по проведению капремонтов у замминистра возникло к Красноярскому краю, Магаданской, Астраханской, Курской областям. Речь шла об отставании от плана, остатках средств на счетах, проблемах с конкурсными процедурами и недостаточным количеством и квалификацией подрядных организаций. В ряд субъектов федерации по распоряжению Андрея Чибиса, будет направлена министерская проверка.

По ходу селектора вопросов к Архангельской области по выполнению программы капремонта многоквартирных жилых домов не было.

В рамках программы в 2017 году в регионе выполнено 682 вида работ (89%) на 447 домах (87%) общей стоимостью 1248,2 млн рублей.

В 2017 году в регионе началась реализации проекта по ускоренной замене лифтов, предусматривающего выполнение работ по замене 305 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, на 81 многоквартирном доме. Стоимость заключенных договоров составила 604,2 млн. рублей. В 2017 году завершен монтаж 203 единиц лифтового оборудования на 57 многоквартирных домах.

«Исполнение плана по капремонтам порядка 90% от запланированного - эта та сама дельта в 10%, которую, к сожалению, мы не смогли выполнить, - комментирует директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - В этих 10-ти процентах помимо факторов, которые не являются объективными – нарушение сроков в связи с неправильной организацией работы подрядными организациями, есть и объективные факторы, к которым относятся позднее заключение договоров в связи с отсутствием заявок на выполнение нашего заказа. И это продолжает оставаться серьезной проблемой, причем, не только для нашего региона».

Бараев также отметил, что были определенные моменты по погодным условиям, которые не позволили в течение нужного период завершить все ремонтные работы. Но в целом Фонд капремонта Архангельской области может говорить о том, что с теми задачами, которыми стояли по краткосрочному плану, - он справился. А все, что не завершено по 2017 году, будет сделано в текущем году. «Уходить в сторону мы не будем – все работы доведем до конца», - заверил Александр БАРАЕВ.

СПРАВКА:

В 2015 году Фондом капремонта Архангельской области было отремонтировано 178 домов, в 2016 – 254, в 2017 – 445.

На 2018 год в рамках краткосрочного плана предусмотрено выполнение 493 вида работ по 258 многоквартирным домам стоимостью 1 462,22 млн. рублей, а также в резервный перечень включено 309 видов работ по 141 многоквартирному дому на общую стоимость 867,4 млн. рублей.

По состоянию на 01.02.2018 общая стоимость по заключенным договорам в рамках краткосрочного плана 2018 года составляет 545,2 млн. рублей, в том числе: строительно-монтажные работы – 479,4 млн. рублей; проектирование и обследование – 34,6 млн. рублей; строительный контроль – 31,2 млн. рублей.

Кроме того, объявлено аукционов на сумму 788,2 млн. рублей, в стадии заключения договоров на 188,3 млн. рублей, подготовлена аукционная документация (на стадии рассмотрения) на 222,2 млн. рублей.