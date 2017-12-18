Научные и образовательные технологии САФУ поставят на службу капитального ремонта в Архангельской области

Фонд капремонта Архангельской области готов к сотрудничеству с САФУ в сфере проектирования, экспертизы, внедрения современных технологий капремонта и обучения персонала.

Таков итог встречи директора Фонда Александра БАРАЕВА с помощником ректора Северного Арктического федерального университета Евгением МИХАЙЛОВСКИМ и директором Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павлом МАРЬЯНДЫШЕВЫМ. Об этом сообщается на сайте Фонда капремонта.

Инициатор встречи, Евгений МИХАЙЛОВСКИЙ, сразу обозначил, что САФУ заинтересован в том, чтобы найти варианты взаимодействия с региональным оператором капитального ремонта – сегодня университет располагает большими возможностями по проведению проектирования и ряда работ экспертного характера. Это как раз то, что сегодня очень востребовано на рынке капремонта Архангельской области, - откликнулся на предложение Александр БАРАЕВ. Он подчеркнул, что Фонду важно, чтобы в число участников капремонта добавились грамотные проектировщики и эксперты:

- Компании, которые работают с Фондом, наш объем не выдерживают, поэтому мы рады, если ваши специалисты будут работать с нами и по проектированию, и по строительному контролю. В перспективе нам бы хотелось вообще весь капремонт проводить через проектирование, это серьезно изменит подход подрядчиков по строительно-монтажным работам (СМР) и саму работу на объектах. Пока же мы можем на серьезное обследование направлять только самые сложные дома.

Специалисты университета заострили внимание на том, что технологии, по которым сегодня ведутся капремонты деревянного жилого фонда в Архангельской области, мягко говоря, «дореволюционные». Директор Фонда согласился и пояснил, что это действительно беда – наши подрядчики не имеют опыта передовых технологий. И даже когда в 2015 году была попытка сделать винтовые сваи при ремонте фундамента двухэтажной деревяшки, пришлось констатировать плохое исполнение.

«Если вы готовы нам что-то предложить и реализовать на деле – мы только за», - принял предложение Александр БАРАЕВ.

Новые технологии теплоснабжения и энергосбережения – еще одна сфера будущего сотрудничества Фонда капремонта и федерального университета. Правда, при существующем положении вещей, когда собственники зачастую наотрез отказываются впускать рабочих в квартиры для проведения работ, придется продумывать, как все сделать эффективным и экономичным, - но уже в местах общего пользования – в подвалах и на чердаках. К слову, по этой причине Фонду пришлось отказаться от проведения капремонта систем газоснабжения.

Продумать такие проекты работ, при которых не страдает внешний вид квартир собственников, хоть и сложно, но возможно, - резюмировал Павел МАРЬЯНДЫШЕВ.

Дело – за воплощением. И здесь есть другая, тоже очень серьезная проблема – обучение сотрудников подрядных организаций и самого Фонда. САФУ готов предложить различные модули обучения – в том числе по системам энерго- и теплоснабжения. Или любые другие – по пожеланиям заказчика. К примеру, за партами уже посидели инженерно-технические работники многих крупных организаций регрона. Не так давно переподготовку проходили сотрудники и топ-менеджмент ИЛИМа. А с 5 марта САФУ начинает цикл программы дистанционного обучения по повышению квалификации для управляющих компаний…Набережных Челнов!

«Фонд капремонта заинтересован в обучении персонала, так как в конечном итоге это влияет на качество ремонтных работ, - подчеркнул директор Фонда Александр БАРАЕВ. – А качество – это приоритет в работе Фонда. Мы должны постоянно совершенствоваться, увеличивать количество выполненных работ и одновременно обеспечивать повышение качества их исполнения. Наша цель – максимально удовлетворить собственников результатами своей работы. Поэтому мы готовы обучать своих сотрудников и уже в ближайшее время в рамках круглого стола на строительном форуме поставим этот вопрос перед подрядными организациями».

По результатам встречи была достигнута договоренность о подготовке Соглашения о сотрудничестве между САФУ и Фондом капремонта Архангельской области, где будут прописаны все направления совместной работы – проектирование, экспертиза, обследование объектов и образовательный блок.