За срыв сроков установки лифтов директор новодвинского "Жилкомсервиса" вылетел с работы

Руководитель администрации Новодвинска Сергей Андреев отстранил от занимаемой должности директора МУП «Жилкомсервис» Михаила Лукошкова. Причина в затяжном процессе ввода новых лифтов в эксплуатацию.

Напомним, что в рамках программы замены лифтового оборудования в Новодвинске в 2017 году Фондом капремонта Архангельской области были проведены работы по замене подъемных устройств в трех домах

– 25 октября остановлены лифты на ул. Мира, 7/1 (6 единиц) и ул. Мира, 5 – 6 единиц,

6 ноября – на ул. Мира, 9 – в 1, 2 и 3 подъездах.

Фонд капремонта принял работы у исполнителя – Карачаровского механического завода - 26 декабря 2017 года. Комиссия выявила небольшие замечания, которые не влияли на безопасность граждан и были быстро устранены.

По итогам этой комиссии задача управляющей компании – МУП «Жилкомсервис» - провести страхование лифтового оборудования, обучить персонал и подать заявку на осмотр лифта специалистами Ростехнадзора, которые дают свое заключение на ввод в эксплуатацию.

До настоящего времени обучение сотрудников УК не проведено, вопросы по оформлению документов не сняты, поэтому Ростехнадзор дать заключение о вводе лифтов в эксплуатацию не может.

Со стороны главы Новодвинска Сергея Андреева в адрес руководства муниципального предприятия неоднократно давались поручения по активизации работы по приемке лифтового хозяйства в эксплуатацию. Однако все поручения игнорировались. Это стало главной причиной отправки в отставку генерального директора муниципального предприятия.

Напомним, новые правила ввода лифтов в эксплуатацию, которые действуют с 1 августа 2017 года согласно Постановлению Правительства РФ № 743, предписывают обязанность УК и эксплуатирующей организации обучить персонал, который должен сдать квалификационные экзамены в специализированном центре. Кроме того, УК предписывался еще ряд моментов документарного характера – изменение инструкции и правил определенных действий сотрудников по ремонту и обслуживанию лифтового оборудования.

- Задача управляющих компаний Новодвинска – решить все вопросы по обслуживанию многоквартирных домов, при этом работа всеми специалистами предприятий, в том числе и руководителей, должна выполняться на высочайшем уровне, - прокомментировал свое решение глава Новодвинска Сергей Андреев. - Горожане не должны ждать, когда управляющие компания решит свой вопрос. В связи с невыполнением директором Лукошковым своих должностных обязанностей и целого ряда очень важных поручений было принято решение о расторжении с ним трудового контракта.

К выполнению обязанностей руководителя МУП «Жилкомсервис» приступил Дмитрий Маничев.

(на фото: безработный Лукошков)