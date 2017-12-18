Раздвигая границы городов. Агломерация "Большой Архангельск" - не задохнуться бы

Периодически в прессе и в выступлениях наших чиновников звучат идеи создания «Большого Архангельска» - единого муниципалитета в границах сегодняшних Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. Но эти идеи вбрасываются в массы эпизодически, и практически все разговоры об этом через неделю-другую затихают. Почему?

Главное в том, что такие проекты не реализовываются с помощью простой говорильни – для его реализации нужна большая работа многих структур. У нас эта работа никогда никем не проводилась, и даже не определялись общие параметры – что и как для начала надо предпринять. Думаю, следует дать свои рекомендации властям Поморья, как за это браться, дабы потом не краснеть за их некомпетентность!

Перво-наперво нужно понимать, что такая работа должна начинаться с подготовки к созданию нового муниципального образования. Как это делать известно из законов – подготовить предложение по границам, по численности проживающих и пр. Дальше подготовить предложение на референдум, который нужно проводить во всех МО, которые будут задействованы в новом муниципалитете. В случае принятия положительного решения по референдуму готовить единую нормативную базу, организовывать выборы новых органов власти и осуществлять переход по управлению различными организациями от одного лица к другому – ликвидировать старые МО. Работа колоссальная, для проведения которой уйдёт не один год. Болтунам из областного правительства, которые периодически вбрасывают этот проект в медиаполе, она не по плечу.

Но есть ли необходимость в объединении управления столь крупных территорий у нас? На мой взгляд – есть. Сегодня муниципальная власть в существующем виде является продолжением государственного аппарата и представительские функции на себе не несёт. Стало быть, сокращение избыточных «мэрий» с их многотысячными аппаратами чиновников принесёт значительную экономию бюджетных средств, коих в наше кризисное время и так не хватает ни на что. Унификация налогообложения, мер господдержки на всей территории тоже скажется положительно – сегодня из-за этой чересполосицы – один дом в границах города, соседний – района, где действуют другие тарифы и налоговые режимы, что затрудняет развитие бизнеса. Для простых обывателей важно и то, что стоимость транспорта и коммунальные различные платежи будут одинаковы повсеместно – сегодня автобус до Искакогорки стоит 21 рубль, а до соседней Лесной речки в 2 раза дороже, ибо межгород…

Однако несмотря на эти доводы, у подобной системы есть и критики, поэтому для начала нам не стоит сразу замахиваться на создание единого МО, а пойти поэтапно. В действующих сегодня муниципальных образованиях необходимо провести унификацию правоприменительной практики и системы управления. В городах необходимо создать систему управления укрупнёнными территориями. В виде института префектов, например. И главное – нужно уже сейчас провести работу по пересмотру границ городов в сторону их увеличения. Это необходимо сделать потому, что такое укрупнение городов сегодня будет положительно воспринято их населением и бизнесом. Население, в большинстве своём являющееся дачниками, подвергается третированию со стороны чиновников Приморского района, на территории которых и расположены большинство дачных кооперативов, люди не имеют возможности хоть как-то повлиять на решения этой власти.

С бизнесом ситуация схожа. Ни городские жители, ни городские предприниматели приморцам ничего не дают, являясь резидентами соседних МО, и потому они для них – люди третьего сорта. А учитывая, что городские земли с Приморскими часто пересечены – это приводит к конфликтам.

Моё предложение такое – необходимо в ближайшее время организовать референдум по присоединению к составам городов следующие части Приморского района:

К Архангельску – МО Заостровское, МО Уемское, МО Талажское, МО Лисестрово, МО Боброво-Лявленское и МО Островное.

К Северодвинску – МО Приморское.

К Новодвинску – МО Катунинское.

Кроме того, для укрупнения - МО Соловецкое и МО Пертоминское должно отойти к Онежскому району. Пиморский район в этом случае вообще упраздняется. Кстати, упразднить необходимо и, например, Лешуконский и Мезенский районы, которые должны быть объединены с Пинежским. Да и правобережная часть Холмогорского района (где посёлок Луковецкий и др.) должны отойти к Пинежскому. Я полностью поддерживаю и объединение южных городов – Котласа с Коряжмой и Котласским районом – ибо это по сути один объект управления! Но сейчас не об этом.

После такого объединения города смогут создать единые системы управления всеми своими территориями, составить новые транспортные схемы, а также схемы застройки и освоения территорий. Как я говорил раньше, надо создавать единое административное регулирование для всех наших городов на основе лучших практик. Система управления муниципальными бюджетными учреждениями – школами, детсадами, больницами, библиотеками, домами культуры и пр. – тоже должны приводиться к единообразию. Например, если у нас в Северодвинске для закупки продуктов питания в бюджетной сфере специально создан «комбинат школьного питания», а в других городах этого нет, то надо подобные структуры организовать и там. И только когда будет создана единое экономическое пространство, в котором, кроме названий городов, почти всё остальное одинаково – вот тогда мы и сможем говорить о «Большом Архангельске»! Если, конечно, актуальность этой темы к тому времени не пропадёт.

Кто может запустить этот процесс? Только губернатор. Наша система так устроена, что без решения первого лица ничего не начнётся. Но видит ли он необходимость начать эту работу, понимает ли, что и как надо делать? Вопрос. Но без этого все потуги сделать управление муниципалитетами более качественным у нас не будут реализованы. Можно кивать, что подобный процесс сейчас запущен в Котласском кусте – но и там пока что я не видел ни достижений, ни дорожной карты этого проекта, как и несколько лет у нас – одни лишь разговоры. А ими сыт не будешь.

Не раздвинув собственные границы города вскоре начнут задыхаться в тесноте!

Постскриптум:

Есть ещё одна возможность решить этот вопрос – организовать областной референдум. Но процедура такого народного волеизъявления очень сложна – нужно собрать довольно таки большую по численности инициативную группу, которая выйдет с предложением в областную избирательную комиссию. Если все документы оформлены будут правильно, то в течении месяца будет объявлен сбор подписей. Собрать надо будет их очень много – не менее 2% от числа избирателей, т.е. не менее 20 тысяч! Сделать это возможно, но в такой короткий срок тяжело. Главное, нам нужно, чтобы идея действительно была поддержана очень многими жителями области. И для этого мы, региональное отделение Союза Садоводов России, и инициировали сейчас обсуждение этого предложения.

Так что приглашаю всех сторонников такого проекта писать мне в Фэйсбуке, ВКонтакте, в почту, звонить и заглядывать к нам в дом садовода Архангельской области – все мои контакты найти не сложно. Давайте почувствуем, что мы сами можем добиваться от власти принятия нужных нам решений!

Михаил Силантьев