Сюрприз! Адреса в Архангельске, где в 2018 году заменят лифты

По краткосрочной программе капитального ремонта лифтового оборудования в Архангельской области будет заменено 300 лифтов – на этот раз силы будут брошены только на Архангельск (150 единиц) и Северодвинск (150 единиц). Годом ранее программа включала также замену подъемников в Новодвинске, Коряжме и Мирном.

Аукционы по Архангельску объявлены 23 января, по Северодвинску – 24 января. Заказчик работ – Фонд капремонта Архангельской области – планирует выйти на заключение договоров в двадцатых числах марта.

Лифты будут заменены в следующих домах Архангельска:

ЛОМОНОСОВСКИЙ ОКРУГ:

- ул. Воскресенская, д. 118 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- пр. Дзержинского, д. 1 – 4 лифта (сумма 8 312 000,00)

- ул. Воскресенская, 114 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1 - 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Тимме, д. 2 - 13 лифтов (сумма 27 014 000,00)

- ул. Поморская, д. 13 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

ОКРУГ МАЙСКАЯ ГОРКА

- ул. Дачная, д. 40 - 2 лифта (сумма 4 156 000,00)

- ул. Федора Абрамова, д. 11 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)

- ул. Воронина, д. 53 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

- ул. Прокопия Галушина, д. 11 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Прокопия Галушина, д. 9 - 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)

- ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

- пр. Дзержинского, д. 21 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)

- пр. Обводный Канал, д. 69 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

- проезд Приорова, д. 5 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)

- ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Воскресенская, д. 11 – 2 лифта (сумма 5 272 000,00)

- ул. Воскресенская, д. 89 - 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Воскресенская, д. 9 – 2 лифта (сумма 5 272 000,00)

- ул. Тимме, д. 24, корп. 1 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

- пр. Дзержинского, д. 13 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

- пр. Обводный Канал, д. 71 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

- проезд. Приорова, д. 1 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)

- ул. Вологодская, д. 32 – 3 лифта (сумма 6 234 000,00)

- ул. Воскресенская, д. 99 - 9 лифтов (сумма 18 702 000,00)

- ул. Гайдара, д. 48, корп. 2 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)

- пр. Новгородский, д. 164 – 8 лифтов (сумма 16 624 000,00)

- ул. Воскресенская, д. 95 – 15 лифтов (сумма 31 170 000,00)

Всего в Архангельске будет заменено 150 единиц лифтового оборудования на сумму 313 млн 932 тысячи рублей.

СПРАВКА:

Масштабный проект по ускоренной замене лифтов в рамках капитального ремонта стартовал в 2017 году по инициативе Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). К проекту присоединился 21 субъект РФ. Основная задача – к 2020 году максимально снизить процент изношенного лифтового оборудования в стране.

В 2017 году новыми лифтами были оборудованы около 13 тысяч многоквартирных домов.