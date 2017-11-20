Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сюрприз! Адреса в Архангельске, где в 2018 году заменят лифты

По краткосрочной программе капитального ремонта лифтового оборудования в Архангельской области будет заменено 300 лифтов – на этот раз силы будут брошены только на Архангельск (150 единиц) и Северодвинск (150 единиц). Годом ранее программа включала также замену подъемников в Новодвинске, Коряжме и Мирном.

Аукционы по Архангельску объявлены 23 января, по Северодвинску – 24 января. Заказчик работ – Фонд капремонта Архангельской области – планирует выйти на заключение договоров в двадцатых числах марта.
Лифты будут заменены в следующих домах Архангельска:

ЛОМОНОСОВСКИЙ ОКРУГ:

- ул. Воскресенская, д. 118 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- пр. Дзержинского, д. 1 – 4 лифта (сумма 8 312 000,00)
- ул. Воскресенская, 114 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1 - 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Тимме, д. 2 - 13 лифтов (сумма 27 014 000,00)
- ул. Поморская, д. 13 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)

ОКРУГ МАЙСКАЯ ГОРКА

- ул. Дачная, д. 40 - 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
- ул. Федора Абрамова, д. 11 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- ул. Воронина, д. 53 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- ул. Прокопия Галушина, д. 11 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Прокопия Галушина, д. 9 - 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

- пр. Дзержинского, д. 21 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
- пр. Обводный Канал, д. 69 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- проезд Приорова, д. 5 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Воскресенская, д. 11 – 2 лифта (сумма 5 272 000,00)
- ул. Воскресенская, д. 89 - 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Воскресенская, д. 9 – 2 лифта (сумма 5 272 000,00)
- ул. Тимме, д. 24, корп. 1 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- пр. Дзержинского, д. 13 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- пр. Обводный Канал, д. 71 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- проезд. Приорова, д. 1 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Вологодская, д. 32 – 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- ул. Воскресенская, д. 99 - 9 лифтов (сумма 18 702 000,00)
- ул. Гайдара, д. 48, корп. 2 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- пр. Новгородский, д. 164 – 8 лифтов (сумма 16 624 000,00)
- ул. Воскресенская, д. 95 – 15 лифтов (сумма 31 170 000,00)

Всего в Архангельске будет заменено 150 единиц лифтового оборудования на сумму 313 млн 932 тысячи рублей.

СПРАВКА:
Масштабный проект по ускоренной замене лифтов в рамках капитального ремонта стартовал в 2017 году по инициативе Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). К проекту присоединился 21 субъект РФ. Основная задача – к 2020 году максимально снизить процент изношенного лифтового оборудования в стране.
В 2017 году новыми лифтами были оборудованы около 13 тысяч многоквартирных домов.  

02 февраль 17:48 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (21)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20