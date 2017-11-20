О возрождении региональной авиации севера из первых уст. Интервью с Ваге Петросяном

Об итогах работы, планах и перспективах предприятия беседуем с генеральным директором АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросяном.

– Ваге Самвелович, с каким багажом аэропорт «Архангельск» подходит к очередной юбилейной дате?

– У воздушной гавани Поморья богатая история, которая тесно связана с развитием Гражданской авиации на Севере. Еще в 30-е годы через Архангельск прокладывались маршруты полярной авиации, отсюда стартовала первая советская воздушная экспедиция на Северный полюс под руководством Шмидта.

Датой создания аэропорта «Архангельск» считается 5 февраля 1963 года, когда начались ежедневные полеты в Москву и Ленинград. В 70-е годы Архангельск был связан воздушными трассами со столицами 9 союзных и 8 автономных республик, с 60 городами Советского Союза, населенными пунктами области.

Аэропорт 55-летие встречает достойно. Дважды мы успешно приняли сотни почетных гостей в рамках Международного форума «Арктика – территория диалога», ежегодно встречаем официальные делегации стран Баренцева региона, первых лиц государства.

Сегодня аэропорт «Архангельск» является третьим по величине аэропортом на Северо-Западе России, входит в число международных, относится к аэропортам федерального значения и обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты и грузов регулярными и чартерными авиарейсами по международным, внутренним и местным воздушным линиям.

В 2017 году совершено уже 5 976 самолетовылетов, обслужено 783 тонны почты, 2 480 тонн грузов. К концу 2017 года международный аэропорт «Архангельск» поставил рекорд нового периода своей истории (с начала 2000-х): за год принял 893 560 пассажиров!

– Что на сегодняшний день представляет собой аэропортовый комплекс?

– На территории современного аэропорта предусмотрены необходимые условия для пассажиров: комфортабельные залы ожидания, магазин беспошлинной торговли Duty Free, торговые и сервисные точки, круглосуточная касса, кафе, залы повышенной комфортности, обслуживание Prioroity pass, гостиница, грузовой терминал и многое другое.

Предприятие динамично развивается, совершенствует свою инфраструктуру: оборудована площадка для антиобледенительной обработки воздушных судов, установлены телескопические трапы, амбулифт для маломобильных пассажиров. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности пассажиров.

Впервые за много лет начато благоустройство привокзальной площади, инвестором смонтирована вставка, соединяющая региональный и международный павильоны. Здесь разместится обновленная и удобная зона выдачи багажа, кассы. За счет перепланировки ряда помещений будет увеличено количество стоек регистрации. Инвестор совместно с аэропортом прорабатывает варианты современного и интересного дизайна новых помещений с учетом северной культуры и традиций.

Аэропорт уделяет особое внимание сохранению истории гражданской авиации на Севере. В 2017 году принято решение о создании экспозиционно-выставочного отдела, сформирована льготная программа посещений экспозиций, разработаны специальные акции для детей и молодежи. На территории аэропорта размещено на стоянку 7 самолетов – экспонатов, есть выставочный павильон, разработано несколько маршрутов экскурсий, направленных на профориентацию и просвещение населения.

– В последние годы совместно с правительством Архангельской области вами также была проведена огромная работа по развитию аэропортовых комплексов в ряде районных центров. Расскажите об этом.

– Роль авиационного сообщения на Севере России очевидна. Необходимо последовательно развивать малую авиацию, сеть региональных аэропортов и взлетно-посадочных полос и площадок. Сегодня аэропорт «Архангельск» – это стабильно работающее предприятие на Севере России. В настоящее время в регионе создается единая сеть региональных аэропортов, и многое уже сделано. Возобновил свою работу аэропорт «Котлас», одним из значимых перспективных проектов является сохранение и развитие аэропортового комплекса в с. Лешуконское. В 2017 году реализован проект по приобретению объектов аэропортовой инфраструктуры на Соловецких островах, что позволит постепенно реализовать комплекс мер по совершенствованию инфраструктуры аэропорта, ремонту аэровокзала и искусственной взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент прорабатывается вопрос приобретения объектов аэропортовой инфраструктуры г. Мезень. В итоге, в Архангельской области появится единая сеть аэропортов с доступной авиацией.

Мы настроены на то, чтобы региональная авиация возродилась, чтобы жители Архангельской области имели возможность получать качественный и безопасный сервис в аэропортах Поморья.

От всей души поздравляю коллег, ветеранов с юбилеем гражданской авиации России, а также значимой круглой датой и для нашего аэропорта «Архангельск». Желаю процветания и профессиональных достижений!