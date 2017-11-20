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"Успей купить на старте!". "Аквилон Инвест" предлагает квартиры по минимальным ценам

С 1 февраля стартовала акция «Успей купить на старте! Квартиры от 1,8 млн. рублей».
 
С этой суммы начинается стоимость квартир в новом ЖК «Зеленый квартал-3» Холдинга «Аквилон Инвест». ЖК «Зеленый квартал-3» разместится на пр. Новгородский, 176 на месте неэксплуатируемого деревянного нежилого здания, которое подлежит разборке. Дом расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани». Новый дом строится из энергоэффективного кирпича «Теплая керамика». У единственного подъезда будет светопрозрачная входная группа, а внутри – качественная отделка холлов, своя колясочная.

В доме устанавливаются два бесшумных лифта импортного производства без машинного отделения – пассажирский и грузопассажирский. Автоматизированный тепловой пункт сдатчиками температуры позволит существенно экономить на коммунальных платежах. В «Зеленом квартале-3» спроектировано 108 квартир – от студий до евро 4-х комнатных, площадью от 23 до 71 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры».

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с созданием большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками, ярким антитравматическим покрытием и веревочной пирамидой, обустройством зоны street workout с уличными тренажерами и турниками, зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Запланирована высадка кустарников, разбивка газонов, установка клумб, прокладка прогулочных дорожек, монтаж системы уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Впервые спроектирована современная дренажная система по технологии «Двор без луж». Также выполняется асфальтирование тротуаров и гостевых автостоянок, а также устройство велопарковок.

Сдача жилого комплекса «Зеленый квартал-3» в эксплуатацию намечена на 2-й квартал 2020 года.

 

02 февраль 10:54 | : Экономика

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