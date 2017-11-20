Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Возрождение или пиар? Архангельская область получит миллиард

Более миллиарда рублей выделят на строительство школ в Архангельской области с 2018 по 2020 годы.

Под эти деньги в регионе планируется создать 1760 мест для школьников.

Игорь Орлов:

- Намечено ввести в эксплуатацию пять новых школ. Акцент будет сделан на строительство учебных заведений в районах Поморья.

Планируется построить школы в Красноборском, Коношском, Шенкурском и Мезенском районах области. Также часть денег пойдет на программу софинансирования.

Позитивно настроенные наблюдатели видят в этом начало возрождения поморской глубинки («где школы, там и будущее»). Их скептически настроенные оппоненты говорят о предвыборном пиаре (18 марта 2018 г.).

(на фото: репродукция картины Ф Маковского «В сельской школе»)

02 февраль 10:29 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (16)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20