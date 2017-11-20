Возрождение или пиар? Архангельская область получит миллиард

Более миллиарда рублей выделят на строительство школ в Архангельской области с 2018 по 2020 годы.

Под эти деньги в регионе планируется создать 1760 мест для школьников.

Игорь Орлов:

- Намечено ввести в эксплуатацию пять новых школ. Акцент будет сделан на строительство учебных заведений в районах Поморья.

Планируется построить школы в Красноборском, Коношском, Шенкурском и Мезенском районах области. Также часть денег пойдет на программу софинансирования.

Позитивно настроенные наблюдатели видят в этом начало возрождения поморской глубинки («где школы, там и будущее»). Их скептически настроенные оппоненты говорят о предвыборном пиаре (18 марта 2018 г.).

(на фото: репродукция картины Ф Маковского «В сельской школе»)