Мэрия Архангельска подтверждает, что в город заходит новый перевозчик

1 февраля Администрация города Архангельска уведомлена о смене руководства автотранспортных предприятий, входящих в группу компаний АПАП, осуществляющих большую часть маршрутных перевозок в городе.

Состоялось объединение автотранспортных предприятий группы компаний АПАП и ООО «Северодвинское пассажирское автотранспортное предприятие», имеющего большой опыт эффективного управления пассажирскими перевозками. В настоящее время проходит процедура регистрации сделки.

- Новый перевозчик заверил, что маршрутные перевозки в городе будут осуществляться в рамках заключенных ранее договоров. Руководство города в свою очередь рассчитывает, что состоявшееся объединение автотранспортных предприятий будут способствовать совершенствованию уровня пассажирских перевозок и повышению качества работы в этой сфере, - подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Для справки: АПАП осуществляет перевозки по маршрутам № 3 "МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка", № 6 "ЖД вокзал – ул. Кедрова", № 7 "МР вокзал – ул. Кедрова", № 7у "пр. Ленинградский, 350 – ул. Кедрова", № 9 "МР вокзал – п. Экономия", № 10 "Автовокзал – ул. Малиновского", № 11 "МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)", № 12 "МР вокзал – Аэропорт "Архангельск", № 31 "Автовокзал – п. Цигломень", № 42 "Новый поселок – кладбище "Жаровихинское", № 43 "ул. Силикатчиков – ул. Кедрова", № 54 "Автовокзал – МР вокзал", № 61 "ул. Галушина – ул. Кедрова", № 62 "ЖД вокзал – ул. Галушина", № 65 "ул. Галушина – Лесозавод № 22", № 69 "ЖД вокзал – п. Экономия", № 75б "Большой кольцевой", № 75м "Малый кольцевой", № 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)".

Напомним, ранее прошла информация, что известные в Архангельске предприниматели Рогатых и Родин вышли из автобусного бизнеса.