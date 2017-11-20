Активисты ОНФ в Архангельской области осмотрели участки дорог, где был выполнен ямочный ремонт

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» после очередного рейда по автомобильным дорогам областного центра раскритиковали качество ямочного ремонта улично-дорожной сети Архангельска, выполненного полгода назад.

По информации экспертов Общероссийского народного фронта в Архангельской области, ямочный ремонт был произведен почти на 30 участках дорог различной протяженности, с применением литой асфальтобетонной смеси.

«Гарантия на ямочный ремонт составляет от одного года, но уже сегодня мы видим, что большинство дорог из списка отремонтированных снова полностью «убиты», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Такое впечатление, как будто не было ремонта вообще на дорогах по улицам Чкалова, Валявкина, Кедрова, Обводный канал, Победы, проспекта Дзержинского. Даже частые снегопады не могут уровнять снегом вновь появившиеся дыры. Нужно призвать генподрядчика к ответственности, чтобы он заново отремонтировал те участки, которые пришли в негодность. Этот вопрос мы будем держать на контроле».

Всего на сетевой ресурс «Карта убитых дорог» в Архангельской области за первый месяц 2018 г. нанесено пять дорог. «Мы должны проконтролировать распределение средств на ремонт именно тех дорог, на которые указали жители региона», – подчеркнул Нестеренко.