Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Активисты ОНФ в Архангельской области осмотрели участки дорог, где был выполнен ямочный ремонт

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» после очередного рейда по автомобильным дорогам областного центра раскритиковали качество ямочного ремонта улично-дорожной сети Архангельска, выполненного полгода назад.

По информации экспертов Общероссийского народного фронта в Архангельской области, ямочный ремонт был произведен почти на 30 участках дорог различной протяженности, с применением литой асфальтобетонной смеси.

«Гарантия на ямочный ремонт составляет от одного года, но уже сегодня мы видим, что большинство дорог из списка отремонтированных снова полностью «убиты», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Такое впечатление, как будто не было ремонта вообще на дорогах по улицам Чкалова, Валявкина, Кедрова, Обводный канал, Победы, проспекта Дзержинского. Даже частые снегопады не могут уровнять снегом вновь появившиеся дыры. Нужно призвать генподрядчика к ответственности, чтобы он заново отремонтировал те участки, которые пришли в негодность. Этот вопрос мы будем держать на контроле».

Всего на сетевой ресурс «Карта убитых дорог» в Архангельской области за первый месяц 2018 г. нанесено пять дорог. «Мы должны проконтролировать распределение средств на ремонт именно тех дорог, на которые указали жители региона», – подчеркнул Нестеренко.

 

01 февраль 11:27 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (8)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20