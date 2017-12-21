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Архангельской области не хватает двух миллиардов рублей... где взять?

Это выяснилось на встрече главы региона Игоря Орлова с вице-спикером Госдумы Ольгой Епифановой, сообщает агентство ТАСС.

Денег не хватает на повышение МРОТ до регионального прожиточного минимума.

Для решения проблемы создана специальная рабочая группа.

Впрочем, наблюдатели уже уверены, что без помощи федерального центра и сокращения числа бюджетников тут не обойтись.

Ключевым положением может стать учет региональной специфики, географических особенностей территорий. Ольга Епифанова предложила использовать в качестве площадки для обсуждения предложений Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ. Как ожидается, одно из ближайших заседаний совета пройдет в Архангельске.

Напомним, что ранее губернатор Игорь Орлов на вопрос журналистов по поводу повышения МРОТ уверенно отвечал – раз президент сказал, будем исполнять.

 

30 январь 10:52 | : Экономика

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