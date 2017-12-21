Сюрприз! "Аквилон-Инвест" в конце января предлагает максимально низкие цены

До 31 января квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске можно приобрести с максимальной скидкой.



Просторная евро 2-комнатная квартира во 2-й очереди ЖК «Омега Хаус» площадью 52,1 кв. м обойдется всего в 3 млн. 850 тыс. рублей. Плюс – чистовая отделка в подарок! Напомним, что в ноябре прошлого года холдинг «Аквилон Инвест» получил федеральную премию Urban Awards-2017, которая является независимой и объективной оценкой качества объектов жилой недвижимости, основанной на данных профессиональной, открытой и прозрачной экспертизы. Именно ЖК «Омега ХАУС», являющийся частью проекта комплексной застройки набережной Северной Двины был признан компетентным жюри победителем среди 197 объектов из разных регионов страны. Всего в ЖК«Омега Хаус» общей площадью порядка 50 тыс. кв. м спроектировано 326 квартир. Здание возведено по энергоэффективной и экологичной технологии «Теплая керамика» с использование облицовочного кирпича различных цветов. Предусмотрен большой подземный паркинг, многофункциональные детские площадки в закрытых дворах, дизайнерская отделка холлов, панорамное остекление в квартирах с видом на Северную Двину. Кроме того, на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр имеет собственный 18-метровый бассейн. Все три очереди ЖК «Омега Хаус» введены в эксплуатацию.

Евро 3-комнатная квартира в ЖК «Империал» площадью 74,35 кв. м стоит 5 млн. 15 тыс. рублей. Первый в Архангельске 25-этажный жилой дом возводится холдингом «Аквилон Инвест» с использованием передовых технологий. Общая готовность здания площадью более 38 тыс. кв. м, в котором запроектирована 301 квартира самой разнообразной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой, приближается к 100%. ЖК «Империал» спроектирован и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. В ЖК «Империал» все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, что позволяет получить существенную экономию по оплате отопления. В здании предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го по 25-й. В ЖК «Империал» реализован принцип «квартира – лифт – паркинг». Для удобства жителей на территории комплекса построена крытая автостоянка, включающая один подземный и два надземных этажа, откуда жильцы высотки смогут попасть напрямую в свой подъезд, а затем и на этаж, не покидая здание. Во дворе дома смонтирована большая детская площадка. Уникальное месторасположение ЖК «Империал» заметно выделяет его среди новостроек города. Дом расположен на пересечении двух основных магистралей Архангельска – улицы Воскресенской и проспекта Обводный канал. Высокий уровень транспортной доступности комплекса и развитая инфраструктура вокруг позволят будущим жильцам найти все необходимое поблизости не только для повседневной жизни, но отличного проведения выходного дня.

Евро 2-комнатная квартира площадью 38,57 кв. м в ЖК NORDICA со скидкой можно купить за 2 млн. 182,5 млн. рублей. Новый проект холдинга «Аквилон Инвест» строится на ул. Победы в тихом уютном зеленом районе Северодвинска с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Жилой комплекс площадью 18 тыс. кв. м состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-ти этажного и двухподъездного 9-ти этажного в которых спроектировано 396 квартир. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, ширина балконов – 1,8 м. ЖК NORDICA отличается передовой инженерной инфраструктурой: автоматизированный тепловой пункт, незадымляемые лестничные клетки и лифты импортного производства грузоподъемностью 1000 и 450 кг. Энергосберегающие технологии позволяют достичь существенной экономии по коммунальным платежам. Благоустройство участка площадью более 1,5 га, будет организовано по европейским нормам. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн с искусственно созданными «холмами», которые формируют особый стиль, большое количество озеленения. Будут установлены спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания, проложены велодорожки и сделана велопарковка, а также площадки для барбекю. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка. Сейчас стройплощадке завершена разработка котлована и монтаж первого сваебойного копра. Уже забито порядка 15% основного объема свай.

Студия в ЖК «Пионер» площадью 24,2 кв. м с полной чистовой отделкой обойдется всего в 1,99 млн. рублей. Жилой комплекс был сдан в конце 2016 года и стал первым объектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов. 5-этажный кирпичный дом с лифтами площадью 7,3 тыс. кв. м на 100 квартир расположен на ул. Торцева, 14. Рядом находятся Парк культуры и отдыха, две школы, поликлиника. К достоинствам проекта относится благоустроенный двор с детскими игровыми площадками и наличие вместительной гостевой парковки.

