МРСК "Северо-Запад" судится с "Архэнергосбытом" в... Карачаево-Черкессии

«Интерфакс» сообщает:

ПАО "МРСК Северо-Запада" подало иск о банкротстве к ПАО "Архангельская сбытовая компания" (находится под управлением АО "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН)), следует из материалов Арбитражного суда Карачаево-Черкесской республики.

Заявление поступило в арбитраж 25 января 2018 года. Суть исковых требований в материалах суда не раскрывается.

Стороны пока воздерживаются от каких-либо комментариев… однако известно, что сотрудники «Архэнергосбыта» уже озабочены поиском нового места работы.